Jak neutratit majlant za vodu, ale mít zalitou zahradu: Triky našich babiček

Pro každého zahrádkáře je velmi důležité zalévání rostlin. Jak byste měli efektivně zavlažovat a nespotřebovat přitom veliké množství vody? Máme pro vás několik triků a tipů, jak správně zalévat.

Abyste měli co nejhojnější úrodu nebo stále zelený trávník, musíte rostlinám dopřát pravidelnou zálivku. Někdy i kýbl vody může rostlině uškodit, pokud to zrovna není ve správný čas. Poradíme vám, jak se o rostliny co nejlépe postarat.

Kompost pro menší spotřebu vody

Jestliže máte na záhonech kvalitní půdu, ušetříte tím spoustu vody. Hlína bohatá na humus dokáže více zadržovat vodu. Důkladně ji hnojte organickými hnojivy a dosypávejte kompostem. Rozdíl poznáte nejen v méně častějším zalévání, ale také na úrodě! Pro další ušetření je také dobrá mulčovaná půda. Čerstvě posekanou trávu rozprostřete okolo stromů a keřů. Nejenže zadrží vodu v zemi, ale postupem času se začne rozkládat a zeminu obohatí o prospěšné látky.

Mulč zrabraňuje odpařování vody. Zdroj: Jon Rehg / Shutterstock.com

V jaký čas je nejefektivnější zalévat?

Nejužitečnější zálivka je v ranních hodinách. Ráno je totiž nejvíce vzdušné vlhkosti, díky čemuž se voda lépe vsakuje do půdy. Také rostliny jsou připravené do nového dne. Pokud zaléváte večer, dochází k mnohem většímu odpařování vody a zálivka není tak efektivní.

Rizikem večerní zálivky je možný výskyt plísní na rostlinách. Zdroj: Elena Masiutkina / Shutterstock.com

Přes noc je chladněji a vzhledem k tomu voda, která zbyla na listech, se bude pomaleji odpařovat. Tím mohou začít vznikat plísně. Nezalévejte také v horku, kdy kapky na listech působí jako zvětšovací sklíčka a tím by mohly rostlinu popálit.

Zalévání před deštěm? Není to fór!

Říkáte si, proč byste měli zalévat před deštěm? Nebudete za blázny? Rozhodně ne! Zálivka před deštěm či během mrholení je to nejlepší, co pro rostliny můžete udělat, a to není žádný vtip! Ve vzduchu je v tu chvíli 100% vzdušná vlhkost a díky tomu se do půdy vsákne všechna voda, kterou použijete. Při odpařovaní pak nedochází ani k žádným ztrátám. Pusťte si toto video a dozvíte se více!

Dešťovka jako nejvhodnější i nejlevnější voda

Voda z vodovodu, ale i z kohoutku, není nejlepší variantou pro zalévání. Je příliš tvrdá, studená a obsahuje několik látek, které rostlinám i zemině škodí. Pro zálivku je tudíž nejvhodnější dešťovka. Sbírat ji můžete ze střech při dešti a vůbec nic vás to nebude stát. Pokud ovšem nemáte takovou možnost, ponechte alespoň vodu z kohoutku do druhého dne odstát.

Kolik vody jaká rostlina potřebuje?

Nejvíce musíte zalévat listovou zeleninu, která dá při nedostatku vody jasně najevo, že jí něco chybí. Její listy začnou uvadat a žloutnout. Plodovou zeleninu je nutné dostatečně zalévat, abyste nastartovali bohaté plození. Kořenovou zeleninu zalévejte vydatně v době růstu. Následně už jen lehce zavlažujte. Trávník, kvetoucí okrasné rostliny, keře a stromy zalévejte dostatečně s ohledem na množství vody, které vám zbývá.

Kontrola pomocí špejle

Rostliny potřebují pečlivou zálivku, která se dostane až ke kořenům, a proto je zbytečné zalévat každý den jednou konví, raději byste jim měli dopřát vydatné zalévání jednou za čas. Vláha by se měla dostat alespoň 20 cm do hloubky. Pro zjištění, jestli správně zavlažujete, použijte špejli nebo sázecí kolík. Zasuňte do země a po vytáhnutí uvidíte, kam se voda dostane a kam nikoliv. Vlhká hlína na špejli zůstane, kdežto suchá se nepřilepí.

