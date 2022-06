Proč je nejlepší čas na zalévání zahrady paradoxně po dešti

V sezóně nám začíná pravidelné pobíhání s konví či hadicí. Jak ale zalévat zahradu co nejvíce efektivně? Některé postřehy jsou možná k smíchu, ale pojďte si o tom něco málo přečíst a smát se už nebudete.

Opečovávání zahrádky patří k dennímu chlebu zahrádkáře. V horkém létě je potřeba dbát na dostatečnou zálivku rostlin všeho druhu. Asi nikomu nemusíme připomínat, že použitá voda by měla být ideálně dešťová. Nic nestojí a pro rostliny je nejlepší, protože je měkká, neobsahuje žádné chemické látky a má správnou teplotu.

Zálivka nemusí být každodenní, ale občasná a důkladná. Zdroj: profimedia.cz

Věčné dohady - zalévat ráno, či k večeru?

Ranní ptáčata vyrážejí na zahradu již brzo ráno, aby zahrádku dostatečně pokropila. A dobře dělají! Ranní zálivka je pro rostlinstvo zcela bezkonkurenčně nejlepší, neboť je v tu dobu vyšší vzdušná vlhkost a voda se lépe do půdy vsákne. Ráno nehrozí přemokření kořenového systému a jeho následné uhnívání, což je při večerní zálivce reálně možné. Ranní zálivka, zhruba do osmi hodin, neohrozí ani listy a jejich přismahnutí od slunce, protože se sluníčko teprve probírá k životu a rostliny stihnout oschnout.

Večerní zalévání provádějte až po sedmé hodině, kdy se už ochladí vzduch a rostliny dokáží vodu lépe vstřebat. Nevýhodou večerní zálivky může být vyšší výskyt slimáků kvůli vyšší vlhkosti rostliny nebo fakt, že velké procento vody se ze zeminy odpaří, protože je po celém dni vystavena sluneční výhni a nabitá teplem (do rána krásně vychladne – další bod pro ranní zálivku).

Kropit vodou rostliny při plném slunci je absolutně nevhodné, rostliny jsou rozhicované a studená voda je tak pro ně šokem. A to je jen jedno z mnoha negativ zálivky přes den.

Rychle zalít, nemám čas!

Tak to raději nezalévejte vůbec. Pokud na vydatnou zálivku nemáte moc času, udělejte to raději následující den. Jen takové „polechtání“ vodou rostliny neocení, naopak. To si klidně nějaký čas na pořádnou sprchu počkají. Lepší zalévat méně často a kvalitně, než každý den zalévání odfláknout.

Ideální dobou pro zálivku je časné ráno. Zdroj: Shutterstock.com / Sergei Domashenko

Plevel krade vláhu

Plevel nás zaprvé obtěžuje svou přítomností a zadruhé krade ostatním rostlinám, které jsou na zahrádce naopak žádané, vláhu. A nejedná se zrovna o zanedbatelné množství! Proto s plevelem bojujte, vytrhávejte a nepolevujte!

Proč zelévat po dešti

Asi si budete ťukat na hlavu, ale ono to má hlavu i patu. Když se obloha zatáhne a přežene se jemný déšť, rostlinám to stačit nebude. A do konce dne už má být zataženo bez deště? Ideální čas vyběhnout s konví. Jemný déšť zvlhčil vrchní vrstvičku půdy, ale dál se nedostal. Možná se na zeminu přes husté větve a listy nedostal vůbec. Jelikož je po dešti vysoká vlhkost vzduchu, voda, kterou rostlinám dodáte, se mnohem více zužitkuje a vsákne se ke kořenům jedna báseň.

