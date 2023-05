Olla zalije vaši zahradu sama a bez práce. Tuhle nádobu používaly už naše babičk

Už jste instalovali na své zahradě sud nebo větší nádobu na zachytávání dešťové vody? Máte radost, že ušetříte nemalé peníze za vodu, kterou byste museli odebírat z vodovodního řádu? Vaše rostliny a peněženka vám jistě poděkují. My vám ukážeme další způsob, jak jednoduše ušetříte vodu, čas a práci pomocí zavlažovacích nádob olla.

Co je olla (vyslovuj oja)

Olla je neglazovaný hrnec s úzkým hrdlem, který se používá v latinskoamerické kuchyni. Na myšlenku využití nádob olla k zavlažování plodin přišli Hispánci a domorodí Američané již před staletími.

Jak funguje zavlažovací systém olla

Nádoby různých velikostí, většinou baňatého tvaru s úzkým hrdlem musí být z neglazovaného střepu. Výpal hliněných nádob se provádí na nižší stupně, aby struktura střepu byla porézní a byla schopna vsakovat vodu. Celá nádoba se zakope po uzavíratelné hrdlo do zeminy a naplní vodou. Půda si díky schopnosti kapilárního vzlínání odebere vodu přes stěnu nádoby. Rostliny, které jsou v dosahu olly vyvinou vlásečnicový kořenový systém směřující ke zdroji vody. Tím si rostlina bere vodu podle své potřeby v její blízkosti.

Hrdlo zavlažovací nádoby zvané olla ční nad půdu, zásoba vody je schovaná podzemí Zdroj: S.Matthews / Shutterstock.com

Výhody

Závlaha rostlin je přes nádoby olla jednoduchá a úsporná. Touto metodou ušetříte 60% - 80 % vody. Nedochází ke kontaktu závlahy s nadzemní částí rostliny. Předejde se tak plísňovým chorobám. Rostliny neutrpí teplotní šok jako při zalévání studenou vodou. Omezí se rovněž výskyt plevele, protože nemá snadný přístup k vodě. Podstatná je i úspora času, který byste museli věnovat klasickému zalévání. Při vaší několikadenní nepřítomnosti budou mít rostliny dostatečnou zásobu vody.

Naše babičky to věděly

Tento způsob závlahy znaly i naše babičky. Jen se nádobám, které používaly, neříkalo olla. Byl to obyčejný neglazovaný květináč nebo starý džbán, který už dosloužil. Měl popraskanou glazuru, přes kterou prosakovala voda. Babička nádoby zakopala do hlíny poblíž rostlin a doplňovala vodu podle potřeby. Jednoduché a účinné!

Levné řešení

Nemusíte si hned pořizovat originální nádoby olla. Řešením je vlastnoruční výroba ze dvou stejně velikých terakotových květináčů. Velikost volíme podle plochy a počtu rostlin, kterou potřebujeme zavlažit. Například k rajčatům, která jsou žíznivá, potřebujete květináče o průměru 17 cm a více.

Zavlažování systémem olla se vyplatí při pěstování zeleniny. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak si ollu vyrobit?

Podrobný postup, jak si vyrobit ollu, najdete v následujícím videu:

Potřebujete: dva stejné hliněné květináče, silikonový tmel, větší korkovou zátku.

Postup práce: u jednoho z květináčů korkovou zátkou, kterou upravte seříznutím dle velikosti otvoru květináče, s pomocí lepidla pečlivě ucpěte odtokový otvor. Poté oba květináče slepíte dohromady tak, že na horní okraj květináče nanesete lepicí tmel. To stejné provedete i s druhým květináčem. Oba pak k sobě přilepíte. Vznikne tak nádoba s jedním otvorem (spodní otvor je zalepený). Po zatvrdnutí tmelu můžete ollu zakopat do zeminy zalepeným otvorem dolů. Kolem nasázíte rostliny. Horní otvor, kterým budete do nádoby dolévat vodu, přikryjte třeba kamenem, aby se dovnitř nedostal hmyz.

Jak poznat kolik vody v olle je?

Použijte dřevěný klacík, který otvorem v olle prostrčíte, až se dotkne samotného dna. Po vytažení zjistíte podle mokré části, jaká je hladina vody.

Kde se vyplatí takový způsob závlahy

Ollu využijete na zahradě k pěstování zeleniny i květin. Výborně funguje zapuštěná ve vyvýšených záhonech a sklenících. Počet zavlažovacích nádob volte podle velikosti a množství rostlin. Pokud ollu naplníte vodou s hnojivem (například jíchou) budou mít vaše rostliny nejen dostatek vláhy, ale i výživy.

Zdroje informací: www.drevostavitel.cz, www.youtube.com