Jak založit jahodový záhon: Správný postup krok za krokem. Teď je nejlepší doba

Máte rádi jahody? Kdo by neměl! Sladké ovoce je nelepší čerstvě utržené a na každé zahrádce by proto záhon jahod neměl chybět. Právě nastal čas pro podzimní výsadbu. Připravte si motyčky, začínáme.

Kdo by nechtěl jahodový záhon

Všechno ovoce i zelenina jsou nejlepší čerstvé. Obzvláště to platí u jahod, které jsou jedním z nejoblíbenějších plodů z vlastních záhonů. Jahody jsou trvalky, které půdu vyčerpávají, a proto je obnova záhonů nanejvýš vhodná. Pokud chcete založit nový záhon, udělejte to už nyní. Podzimní výsadba vám zaručí dobře zakořeněné jahodníky, které budou hojně plodit v následující sezóně.

Založte nový jahodový záhon už na podzim. Zajistí vám bohatou úrodu příští rok. Zdroj: Prilutskiy / Shutterstock.com

Před založením jahodového záhonu zvolte vhodnou odrůdu

Než se vrhnete na úpravu nového záhonu vyberte druh jahod. Obecně je lze rozdělit do dvou skupin na jednou nebo stále plodící. Jednou plodící jahodníky se lze ještě rozdělit na rané, polorané, středně rané a pozdní. Vybírejte také podle odolnosti vůči chorobám a škůdcům. Jahodníků je veliké množství druhů, rozhodně je z čeho vybírat. Obvykle jsou v prodeji v září a říjnu.

Založte nový jahodový záhon

Pro nový záhon zvolte vhodné stanoviště. Rozhodně ne místo, kde jste pěstovali jahody nyní. Záhon důkladně zryjte a zbavte plevelů či jiných rostlin. Upravte do roviny a zapravte do něj rovnou i minerální hnojivo. Pro pěstění jahod a snadnější údržbu pokryjte záhon netkanou nebo černou fólií. Jahody v textilii dobře porostou a zrající plody se nebudou dotýkat země. Fólie je dobře propustná, takže bude propouštět, ale také zadržovat vláhu, a pomůže částečně i proti prorůstání plevelů.

Vysaďte jahodníky přímo do záhonu nebo přes fólii či textilii. Zdroj: Rudenko Alla / Shutterstock.com

Jak vysazovat jahody

Jahody se vysazují do řádku nebo do sponu. Rozestupy mezi jednotlivými sazenicemi by měly být okolo 30 cm. Pokud se rozhodnete pro textilii či fólii ukotvěte ji v rozích a vyřízněte otvory pro sazenice. Jahodníky by měly být zdravé rostliny s alespoň čtyřmi listy a bohatým kořenovým systémem. Kvalitní jahodníky se rychleji ujmou a v příští sezóně se těšit z bohaté sklizně. Sazenice vysazujte do vyhloubené jamky zhruba 15 cm hluboké, dobře rukou upěchujte a zalejte. Pro dobré zakořenění sazenic zalévejte alespoň několik prvních pár dnů, ale začněte hnojit až na jaře.

Zdroje: https://zahradkarskaporadna.cz, https://zahradnickakucharka.cz