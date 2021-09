Jak založit kompost? Teď je na to nejvhodnější čas, lze kompostovat i v bytě

Už jste o kompostu přemýšleli, ale vlastní ještě nemáte? Neváhejte! Teď je zrovna dobrý čas na jeho založení. Vlastní kompost má spoustu výhod a můžete jej založit nejen ve vzdáleném koutu zahrady, ale i na balkoně bytu. Zdá se vám to bláznivé?

Kompost se hodí založit na podzim

Samozřejmě, že kompost na balkoně není stejný jako ten, který můžete založit venku na zahradě. Vezměme to raději pěkně po pořádku. Ideální dobou pro založení kompostu je podzim, kdy je na zahradě velké množství přírodního odpadu jako jsou listí nebo tráva. Pamatujte, že by to neměly být jediné odpady. Různorodost je vždy plus. Ideálně byste měli střídat vrstvy zelené a hnědé hmoty, ale tak pracuje málokdo. Pamatujte ale na to, že pro kvalitní kompost je potřeba víc než jeden typ odpadu. Jak si jednou na kompost zvyknete, uvidíte, že se najde spousta zbytků, kterými kompost obohatíte.

Na podzim bude na zahradě spousta odpadu vhodná ke kompostování. Zdroj: TheLiftCreativeServices / Shutterstock.com

Co patří na kompost a co ne

Kompost je místo, kam shromažďujeme většinu, ale ne všechen, biologický odpad z domácnosti i zahrady. Některé odpady na kompost vyloženě nepatří, jiné by se ke kompostování sice hodily dobře, ale ztížili by nám práci v následujících letech. Mluvím o masných zbytcích a plevelu. Ač biologické, masné zbytky se na kompost skutečně nedávají. Z domácnosti můžete na kompost vyhodit skořápky z vajec, kávovou sedlinu, zbytky ovoce i zeleniny, čajové sáčky nebo dřevěný popel. Ze zahrady je to také téměř vše, ale určitě ne plevel. Ten by se sice také dobře rozložil jako ostatní zeleň, ale také by v kompostu zanechal semena, která byste roznesli na všechny záhony společně s kompostem. Samozřejmě se na kompost nehodí větvičky, kameny, sklo a plasty. Ty se samozřejmě nerozloží.

Založit kompost není nic těžkého

Kompostér může být ohrazené místo na zahradě, velká perforovaná nádoba nebo jen malý speciální kompostér určený do bytů, který ale funguje jinak. Vzhled i velikost kompostu na zahradě je na vás. Kompostéry „na výšku“ zabírají méně místa, ale ke kompostu a jeho přehazování, je špatný přístup. Zvažte, jaký typ kompostu, nebo jaký materiál na jeho výstavbu chcete použít. Prostor stačí ohradit nízkým plůtkem, pletivem či prkny. To je jen na vás. Na dno můžete dát písek nebo štěrk jako vhodnou drenáž, ale není to nutné. První vrstvou bude trocha zeminy, na niž už můžete odhazovat vhodné biologické zbytky.

Nezapomeňte, že kompost potřebuje i vlhkost. Když je sucho prolejte ho vodou. Zdroj: Pataporn Kuanui / Shutterstock.com

Kompostéry do bytů jsou jiné

Pokud chcete kompostovat na balkoně nebo v jiných malých prostorách, pořiďte si vermikompostér. Ten si můžete založit ve kteroukoli roční dobu. Ve vermikopostéru zpracujete zbytky z kuchyně, ale rozklad se neděje díky vzduchu, mikroorganismům a vlhkosti. Ve vermikompostéru neúnavně pracují kalifornské žížaly, které tam musíte nasadit. Zní to možná trochu zvláštně, ale vermikompost je vysoce kvalitní. Žížaly nepotřebují víc než zbytky a vlhkost. Pro založení vermikompostu budete potřebovat substrát, žížaly a vhodnou nádobu. U vermikompostréru bych neexperimentovala. Určitě se dá vyrobit i pěkný vlastní. Nicméně na trhu najdete již dobře vymyšlené a zpracované kompostéry, které budou v malém prostoru bytu nejšikovnějším a nejčistším řešením. Vermikompostéry vypadají i docela pěkně. Jsou to nádoby na nožkách, které se nebudete stydět mít přímo v kuchyni nebo na balkoně či terase.

