Česnek je nejen dokonalé dochucovadlo, ale i extrémně zdravá zelenina, která je samozřejmě nejlepší vždy vypěstovaná doma. Jak zasadit česnek právě teď na podzim?

Bez česneku by to nešlo v žádné kuchyni. Bývá často základem mnoha pokrmů a vždy dodá jedinečné aroma. Kromě toho jsou u česneku již dlouhodobě prokázané mnohé léčivé účinky, které našemu tělu prospívají a jedná se o silné antibiotikum. Vysaďte si tedy své vlastní domácí zásoby, a to nejen na zahrádce, ale klidně i v truhlíku. Nastal čas, kdy si můžete zajistit bohatou úrodu v příští sezóně.

Na rady odborníka, jak na správnou podzimní výsadbu česneku se podívejte v tomto YouTube videu na kanálu Chatař:

Zdroj: Youtube

Čím později, tím lépe

Jak tvrdí zahradní odborníci, nejlepší období pro výsadbu česneku je podzim. A platí také pravidlo, že čím později, tím lépe. Zvolte dobu, kdy se teplota půdy dlouhodobě drží pod 9 °C. V případě, že nejsou mrazy, může se česnek sázet i na počátku prosince. Důvodem je to, že v teplejší půdě může zasazený česnek napadnout tzv. fuzariová hniloba.

Čím dříve, tím hlouběji

Pokud byste sázeli česnek dříve, je nutné ho vsadit do větší hloubky. Během měsíců září a října je vhodná hloubka kolem 8 cm, v prosinci stačí tak 4 cm. Stejně tak dodržujte vzdálenost, která by mezi vysazenými stroužky měla být něco kolem 10 až 12 cm, rozestup řádků by se měl pohybovat mezi 25 až 30 cm. Česnek vysazený na podzim má čas zakořenit před zimou a lépe prospívá než česnek vysazený na jaře.

close info Shutterstock.com / yuris zoom_in Jak tvrdí zahradní odborníci, nejlepší období pro výsadbu česneku je podzim.

Správné místo a půda

Česneku bude vždy prospívat slunná lokalita se středně těžkou až lehkou zkypřenou propustnou půdou. Vyhněte se místům, kde jste česnek pěstovali již v předchozích čtyřech letech. Nevysazujte ani tam, kde vám letos rostl pórek, cibule, hrách či fazole.

Česnek nejprve namořte

Pokud česnek před samotnou výsadbou namoříte, budete mít pojistku, že nebude ohrožen houbovými chorobami a mnohými hnilobami. Než budete česnek ošetřovat, skladujte ho v suchu a chladu. Palice rozdělte na jednotlivé stroužky a pak postupujte dle konkrétního návodu k použití mořidla. Zpravidla trvá 6 až 12 hodin a následně musí uschnout na dostatečně vzdušném místě.

close info supersaiyan3/Shutterstock.com zoom_in Stroužky česneku také vysazujte jen špičkou vzhůru.

Jak správně stroužek zasadit

Do hlíny sázejte vždy stroužky naprosto suché a vždy se slupkou. Stroužky česneku také vysazujte jen špičkou vzhůru. Potom jamku zahrňte a zeminu lehce přimáčkněte.

Nezalévejte!

Po výsadbě česnek nezalévejte, a dokonce jej nemusíte zavlažovat ani na jaře. Česneku stačí poměrně malé množství vody i během parného léta. Pokud vám na jaře česnek vyrazí hned s prvními rostlinami, bude to potvrzení, že jste podzimní výsadbu provedli správně. Úrody se pak dočkáte dle odrůdy od června do srpna.

Zdroje: www.isotra.cz, www.idnes.cz, www.prozeny.cz