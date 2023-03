Je ideální čas zasadit kanadské borůvky. Pozor, tyto chyby vás připraví o úrodu!

Kanadské borůvky si poslední roky získaly na popularitě a stávají se častým doplňkem mnohých zahrad. Pokud je ještě nemáte, poradíme vám, jak je správně zasadit a nedopouštět se zbytečných přešlapů.

Borůvky jsou jedním z nejzdravějších a nejoblíbenějších druhů ovoce, a tak by byla škoda je na zahradě nepěstovat. Nevyžadují nijak náročnou péči, ale mají svá specifika. Odměnou vám budou chutné plody plné šťávy a vitamínů.

Borůvka chocholičnatá neboli kanadská

Původem rostlina pochází ze Severní Ameriky, konkrétně z její východní části v oblasti od Ontaria po východní Texas. Postupem času zdomácněla i v Evropě a mezi zahrádkáři je v posledních letech značně oblíbená. Kromě toho, že vám kanadská borůvka přinese při správné péči hromadu zdravých plodů, jedná se i o dekorační prvek, protože je krásná od jara do podzimu. Kterých chyb se při pěstování kanadských borůvek vyvarovat?

Pro zdravý vývoj vyžaduje kanadská borůvka slunné místo s vyšší vlhkostí vzduchu. Zdroj: shutterstock.com

Nepodceňte výběr odrůdy

Nejprve se seznamte s informacemi o jednotlivých odrůdách, které se nejvíce hodí právě pro vaši zahradu, každý odborník vám ochotně poradí. Nesahejte vždy po prvním keříku, který se vám na pohled zalíbí. Nemusely by mu podmínky vašeho prostředí vyhovovat.

Vzhledem k tomu, že jsou kanadské borůvky samosprašné pouze částečně, je dobré si pořídit pro dobrou sklizeň alespoň dva keře, které byste měli vysadit blízko sebe, aby se mohly vzájemně opylovat. Vyberte klidně odlišné odrůdy, ale měly by se shodovat v termínu kvetení.

Nevhodné stanoviště borůvkám neprospívá

Pro dobrý vývoj borůvkového keře je i správné umístění. Zkuste se vyhnout nejen naprostému stínu, ale také lokalitám, kam celý den praží prudké slunce. Vhodné je místo ve vlhkém polostínu, kde je i dostatek slunce potřebný k dozrávání plodů.

Sazenice borůvek vysaďte do jámy o minimální velikosti 70x70cm a s hloubkou 40 až 45 cm. Vzhledem k tomu, že borůvky mají jen mělké kořeny, nemusíte hloubit jámu moc do hloubky. V případě, že budete vysazovat větší počet keřů, vsaďte je vedle sebe do společného řádku zhruba 80 až 85 cm od sebe. Můžete vytvořit jednu společnou jámu, kdy borůvky společně sdílejí všechnu rašelinu ve výkopu.

Pozor na pH substrátu

Borůvkám vyhovuje hlinitopísčitá, případně písčitá zemina s kyselou reakcí pH 4 až 5. Bohužel v jiné zemině vám tato rostlina nebude moc prospívat. Ocení také směs písku s rašelinou či listovkou z kompostování. Zeminu s vhodným pH byste měli pravidelně doplňovat a není od věci ji poházet i mulčovací vrstvou, nejlépe kůrou z jehličnanů. Substrát při výsadbě důkladně prolijte vodou, ideálně dešťovkou. Boky záhonu je vhodné oddělit geotextilií, aby se časem vlivem okolní půdy nezvyšovalo pH.

Kanadská borůvka se dá pěstovat i v květináči. Zdroj: TREMONTI/Shutterstock.com

Jen odpovídající zálivka

Brusnice chocholičnatá vyžaduje vzhledem ke svému původnímu výskytu ve vlhkých loukách, v lesích a rašeliništích zvýšenou potřebu vody. Pozor však na přelití, které borůvky přímo nesnášejí. Kdyby stála rostlina ve vodě, poškodilo by to její kořenový systém. Mulčování zadrží v půdě tu správnou vlhkost a zemina nebude rychle vysychat. Správnou a pravidelnou zálivkou podpoříte bohatou tvorbu plodů a jejich zrání.

