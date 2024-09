Toužíte po něžné vůni a jisté dávce půvabu ve vaší zahradě? Pořiďte si lilie, které každého oslní svými nádhernými květy. Jak a kdy je správně vysadit?

Lilie jsou oblíbené nejen pro svůj výrazný a exotický vzhled, ale i pro své nenáročné pěstování. A právě v tuto dobu začíná období, kdy je možné je dle konkrétního druhu vysazovat. Jednou z nich je tzv. královna mezi liliemi, zvaná Madonna. Jak tuto honosnou květinu úspěšně pěstovat?

Lilie bělostná neboli Lilium candidum

Tato cibulovina s jasně bílými květy si získala název Madonna. Jedná se o oblíbenou květinu našich babiček, které s ní často zdobily nejen domácnosti, ale také kostely. Květy jsou mnohdy větší než 10 cm a jsou obdivuhodné nejen vzhledem, ale i silnou vůní, kterou vydávají. Ve volné přírodě rostou hlavně v oblasti Středomoří a v Malé Asii.

close info takakophoto / Shutterstock zoom_in Lilie bělostná neboli Lilium candidum si získala název Madonna.

Počátek září je ideální čas výsadby

Nejlepším obdobím pro výsadbu Madonny je brzký konec léta, což je právě nyní. Protože ještě není zima, cibule se bude moci dostatečně připravit na přezimování a vytvoří silný kořenový systém. Blahodárným způsobem to ovlivní tvorbu květů v následné sezóně. Pokud byste s výsadbou zbytečně otáleli, kořeny by mohly být nedostatečné a cibule by na jaře nevyrašila.

Jen kvalitní cibule

Jestliže chcete mít jistotu, že se příští rok dočkáte nádherných lilií plných květů, nakupujte cibule vždy jen u renomovaných prodejců. Velice důležitá je i jejich kvalita.

Kam a do čeho vysazovat

Bílé lilie vám budou vděčné za světlé slunné stanoviště a dostatečně propustnou zeminu. Cibule zasaďte o něco mělčeji než se vysazuje většina lilií, tedy do zhruba dvojnásobku jejich skutečné velikosti. Jinak by nemusely vzejít. Počítejte s tím, že lilie potřebuje mít v budoucnu kolem sebe dostatek prostoru, proto mezi vysazovanými cibulemi dodržujte rozestup cca 30 cm.

close info Shutterstock zoom_in Nejlepším obdobím pro výsadbu Madonny je brzký konec léta, což je právě nyní.

Zálivka stačí jen střídmá

Bílá lilie vyžaduje i správnou zálivku a nemá ráda velké množství vody, proto ji nikdy nepřelévejte. Udržujte jen stále lehce vlahou půdu.

Dodávejte živiny

Kvetení lilie je dobré podpořit pravidelným hnojením, a to během vegetačního období na jaře či na začátku léta. Vhodné jsou prostředky bohaté na fosfor a draslík.

