Jak na výsadbu ovocných stromů: 8 jednoduchých kroků podle zkušené zahradnice

Snad každý, kdo má to štěstí a má zahradu, někdy zatoužil po tom mít na ní pár ovocných stromů, které budou každé léto svého pěstitele obdarovávat slaďoučkým ovocem. Jenže při představě výsadby ovocných stromů nejeden zahrádkář od svých tužeb raději upustil. Výsadba stromů a následná péče o ně bývá často vnímána jako velká věda, opak je ale pravdou.

Pěstování rajčat, paprik, jahod, anebo třeba malin je zcela běžné a každoročně se do něj pouští celá řada nadšených zahrádkářů. Pochlubit se ale vlastními jablky, hruškami a dalším ovocem, které roste na stromě, se už může jen málokdo. Možná jste i vy zatoužili po menším ovocném sadu na své zahradě, když jste ale stromy zasadili, setkali jste se s neúspěchem. Stromy se buď v zemi neuchytily, nedařilo se jim a nakonec jste je možná museli ze zahrady zcela odstranit. Proces sázení ovocných stromů není nijak náročný, jen je třeba se během něj držet několika zásadních kroků.

Základem jsou kvalitní sazenice

Jakmile se rozmyslíte, jaké stromy byste na zahradě rádi pěstovali, vydejte se do prověřených obchodů se sazenicemi. Přece jen bude strom na vaší zahradě stát několik dlouhých let, a tak je třeba vybírat kvalitní sazenice. Rozhodně je lepší na stromech nešetřit a v některých případech raději přivřít oči nad vyššími částkami.

Sazenice stromů vybírejte v opravdu dobré kvalitě. Zdroj: Shutterstock

Namočte kořeny

Pokud si domů přivezete sazeni v květináči, tento krok přeskočte. Dostanou-li se k vám ale sazenice prostokořenné, tedy bez hlíny, je nutné jejich kořeny před výsadbou namočit alespoň na 24 hodin do vody, aby se dobře napily.

Dejte si práci a vykopejte velkou jámu

Vykopání jámy na sázení ovocných stromů je tou nejnáročnější a nejotravnější částí celého procesu. Rozhodně se ale vynaložené úsilí vyplatí. Pamatujte na to, že by díra v zemi měla být velká asi 45 x 45 centimetrů a zhruba 45 centimetrů hluboká.

Usazení stromu

Přesvědčte se o tom, že když strom do jámy usadíte, bude jeho roub na zemí. Roub je malá boule připomínající kloub, která se na stromech nachází na kmeni kousek nad kořenem. Kdybyste totiž roub zasypali společně s kořeny, nemohly by sazenice dýchat a strom by špatně rostl.

Jáma musí být adekvátně velká. Zdroj: Shutterstock

Bohatá zálivka

Předtím, než kořeny zasypete zeminou, je ještě pořádně zalijte asi půlkou konve s vodou a probiotiky. Stromu to jen prospěje.

Zasypání zeminou a kompostem

Smíchejte si dostatečné množství zeminy s kompostem a pusťte se do zasypávání. Každou vrstvu zeminy dobře ušlapejte, aby v půdě nevznikla vzduchová kapsa, do které by se stahovala voda. Strom by pak totiž mohl poměrně rychle uschnout.

Pravidelná zálivka

Několik měsíců po výsadbě stromů, tedy v době, kdy rostou jejich kořeny a strom se usazuje v zemi, je třeba je pravidelně zalévat. Pokud v tomto období vydatně prší, není nutné stromům dopřávat vodu navíc. V případě, kdy ale panují sucha, na ně nezapomínejte a dopřejte jim dostatek vláhy.

Řez ovocných stromů

Po výsadbě ovocných stromů je nutné je také zastřihnout. Odstřihneme nevhodné větve, ty vhodné zkrátíme na polovinu jejich délky. Větve určené k vytvoření korunky zkrátíme na 2 až 3 pupeny.