Většina lidí neví, jak zasadit ovocné stromy. Rady profesionální zahradnice

Koupili jste prostokořenné sazenice ovocných stromů? Víte, co s nimi? Není to nijak složité, péče a výsadba prostokořenných stromků je docela banální, stejně však mnozí tápou.

Sázíme či přesazujeme prostokořenné stromky

Jaro i podzim jsou dobou k sadbě či přesazování. To se může týkat nejen ovocných, ale také okrasných stromů a keřů. Sázení stromů na podzim není vůbec nic složitého, ale aby se sazenice ujala, můžete jí pomoci správným postupem. Nač myslet?

Pořiďte si dostatečně vitální sazenice. Ty je možné koupit v zahradnictvích a hobby marketech, ale také od soukromníků. V případě, že kupujete ovocné, ale i jiné roubované stromy, měli byste věnovat pozornost výběru odrůdy, ale také podnoži. Podle toho, jakou dřevinu a kde ji budete pěstovat, se mohou nároky velmi lišit. U kvalitní sadby může původ podnože dokládat i certifikát. Než nakoupíte, přečtěte si o konkrétních dřevinách a odrůdách i podnožích.

Mladý stromek je nutné před výsadbou ořezat. Zdroj: Shutterstock

Prostokořenné sazenice a ty s balem

Sazenice lze koupit prostokořenné nebo s kořenovým balem. Důvody jsou různé a někdy docela logické. Například pokud nakupujete online s doručením na adresu, je jasné, že půjde o prostokořenné sazenice, neboť každý kilogram navíc je u dopravy problém. V každém případě je vhodné sazenice namočit do sudu s vodou nebo i do menší nádoby. Sazenice v balu můžete zalít, ale nezapomeňte, že notně ztěžknou, což může být problém při samotném sázení, ani vyklepnutí z nádoby nepůjde tak lehce.

Co ještě vědět o sadbě prostokořenných stromků?

Především prostokořenným stromkům je třeba před výsadbou zmenšit korunu. Na to, jak konkrétně postupovat, se můžete podívat zde.

Zvažte, co konkrétní sazenice opravdu potřebuje

Pro výsadbu vyberte vhodné místo. I ty nejlepší sazenice neporostou na špatném stanovišti a za pár let je s přehledem přerostou ty nejhorší sazenice, které jste měli, ale dostalo se jim dobého umístění.

Máte-li špatnou půdu, zvažte, zda nebude lepší vykopat jámu větší, než je potřeba a dodat dostatečně množství kvalitní zeminy. To stejné platí při sázení rostlin, které jsou kyselomilné. Pokud vaše podmínky nesplňují nároky rostliny, které jsou acidofilní, dejte jim do začátku větší jámu s dostatečně velkým množstvím vhodného substrátu, který často obsahuje vysoký podíl rašeliny.

Výsadbovou jámu prolijte vodou. Zdroj: Shutterstock

V každém případě jámu prolijte vodou, nechejte vsáknout a pak teprve sázejte. Pokud má strom bal, je nutné jej odstranit. Jestliže plánujete oporu, kůl můžete zasadit zároveň se sazenicí anebo zatlouct do její blízkosti později.

Důležitá je také hloubka, a to především pokud je dřevina roubovaná. Místo, kde je stromek naroubovaný nesmí být ponořené v půdě. Musíte jej vždy dobře vidět těsně nad úrovní. Pokud je to nutné, přidejte dostatek zeminy dospod, pak i do stran, dobře sešlápněte. A na závěr opět dobře zalijte.