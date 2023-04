Většina lidí vysazuje na jaře rododendron špatně, ten nekvete. Jak je to správně

Na zahradě bývají obvykle tím, čeho si všimnete nejdřív. Jejich majestátní květenu nelze přehlédnout. Při správné výsadbě a následné péči se vám odmění bohatými různě barevnými květy. Vyvarujte se začátečnických chyb při vysazování rododendronů. Jen tak si jejich nádheru budete moci užívat. Poradíme vám, jak líbezné keře vysadit správně.

Jsou chloubou každého zahradníka. Rododendrony neboli pěnišníky si můžete pořídit v podobě nejrůznějších kultivarů a barev. Vysadit je můžete k plotu, kde si jich na první pohled všimne každý, pod stromy, nebo jako solitéry. Rododendrony jsou přesně ty keře, které za trochu péče promění zahradu v nádhernou oázu.

Rozveselte stinná místa rododendrony

Máte na zahradě stinné nebo polostinné místo? Oživte jej rododendrony. Pro ně jsou taková stanoviště naprosto ideální. Pro správný růst rododendronů je příznačná dvojí možnost výsadby - buď na jaře v měsících březnu až květnu, nebo potom až zase na podzim v září až říjnu. Pokud tedy nad zkrášlením zahrady aktivně uvažujete, je nejvyšší čas rododendron pořídit. Co s ním udělat, až si jej přivezete z obchodu? Jak docílit nejkrásnějších květů? Podívejte se na videu:

Zaměřte se na kvalitu substrátu! Keřům s posléze nádhernými květy svědčí kyselý humózní substrát, jeho pH by se mělo pohybovat mezi 4 až 5. Dejte si také záležet na přípravě místa, kam keř vysadíte.

Pokud dodržíte pár tipů při vysazování rostliny, odmění se vám nádhernými květy. Zdroj: Stefan Glebowski / Shutterstock.com

Nepodceňte přípravu na výsadbu rododendronu

Abyste se zbytečně nepřipravili o majestátní bohaté květy, nepodceňte přípravu před vysazením keře. Jáma, do které chcete keř vsadit, by měla být ideálně dvakrát větší než kořenový bal rododendronu. Dno připravené jámy by mělo být zkypřené. Chybu také neuděláte, když do nakypřené zeminy přidáte štěrk, poslouží jako drenáž. Rozhodně nepoužívejte žádné fólie a podobné materiály, kořeny pěnišníku potřebují vzduch. Počítejte s tím, že na jeden keř byste si měli připravit zhruba sto litrů substrátu. Pokud budete vysazovat několik keřů u sebe, počítejte s rozestupem mezi rostlinami alespoň jeden metr. Po výsadbě rostliny zamulčujte, vhodné je jehličí, kůra nebo piliny.

Nepodceňte hned na začátku přísun vláhy. Zdroj: Shutterstock

Vydatná zálivka

Rododendrony chtějí vodu. Zálivku nepodceňte. Rododendron jí potřebuje skutečně bohatě. Takže po výsadbě jej zalévejte skutečně často a kontrolujte, aby půda kolem něj byla neustále vlhká. Zálivku přizpůsobte i v horkých letních dnech, kdy má půda tendence rychleji vysychat. Na konci dubna pak rododendrony podpořte kvalitním hnojivem. Tím ideálním je hnojivo pro vřesovištní rostliny. Mělo by obsahovat síran amonný. Ovšem velký pozor. Pěnišníky nesnáší vápník! Velmi pečlivě proto hnojivo prozkoumejte, zda vápník neobsahuje!

