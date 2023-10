Drobné ovoce je mezi zahrádkáři velmi oblíbené. Mezi ty nejoblíbenější patří rybíz v několika barevných variantách. Nyní je ta správná doba na výsadbu sazenic keříčků. Dejte si však pozor na hrubou chybu, která by vás mohla připravit o úrodu.

Rybíz je skvělé všestranné ovoce. Čerstvému voňavému koláči plného kyselkavého rybízu se máloco vyrovná. Použít jej můžete ale i při pečení masa, do základů omáček, nebo jej naložit jako brusinky. Abyste si zajistili bohatou úrodu na příští rok, je nyní ten správný čas vysadit sazeničky. Jak to ale udělat správně? Spousta zahrádkářů dělá takřka školáckou chybu. Poradíme vám, jak se jí vyhnout.

Příprava půdy

Při troše péče jsou keříky rybízu poměrně houževnaté a odolné. Hned na začátku je ale dobré jim dát pořádný základ v podobě správně vyhloubené díry a připravené zeminy obohacené vhodným hnojivem. Jak na to, se podívejte na video, na YouTube kanálu GrowVeg:

Zdroj: Youtube

Kam vysadit?

Každý barevný kultivar má trochu jiné požadavky na typ půdy. Červenému a bílému rybízu učiníte radost, pokud jej vysadíte do středně těžké půdy. Samozřejmostí je spousta živin a vlhkost. Černému rybízu se zase bude dařit v lehčích půdách a nezaskočí jej ani ty více vápenité.

K dostání jsou stromkové a keřové varianty. Až budete dumat nad tím, kterou zvolit, sáhněte raději po keřících. Jsou odolnější a mnohem lépe se udržují než jejich stromkoví kolegové.

Abyste si mohli užívat bohatou úrodu rybízu, je potřeba jej správně vysadit.

Udělejte to bez chyby

Vhodná doba na výsadbu rybízu je prakticky od března do října. Nyní je tedy ta nejvhodnější chvíle, kdy se pustit do práce. Najděte místo, které je přirozeně vlhčí, ale má dostatek slunečních paprsků. Den před plánovanou výsadbou namočte keříky do vody a nechte je vodu nasáknout.

Mezitím se můžete pustit do hloubení jamek. Keříky by měly být od sebe vzdáleny zhruba 3 metry. S jamkami si dejte práci, protože na jejich hloubce bude záviset vaše budoucí úroda. Rybíz má mělké kořínky, proto je velmi důležité, jak hluboko jej zasadíte.

Pamatujte, že je ideální keříky zasadit až o 12 centimetrů hlouběji, než byly v pěstitelské školce či květináči. Pokud byste tak neučinili, mohlo by snadno dojít k poškození sazenic. Dobré je obsypat prostor kolem sazenic mulčem, ten částečně zabrání prorůstání plevele.

Nyní je pro výsadbu rybízu ideální doba.

Následná péče

Nezapomeňte ještě sazenice zkrátit zhruba na 20 centimetrů. Rybízu můžete dodat živiny i v průběhu zakořeňování. Ideální je organické hnojivo. Nezapomeňte v tuto dobu také na pravidelnou zálivku. Ideální je měkká nebo dešťová voda.

