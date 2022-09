Jak sesadit trvalky, aby kvetly od jara do podzimu prakticky bez práce

Trvalkové záhony a zahrady jsou nejen méně náročné na údržbu, což je dáno hlavně tím, že jsou tyto rosliny vhodné do našich podmínek, ale mají i zcela odlišný vzhled. Mohou to být úhledné řádky a bochánky, ale také téměř divoce vzhlížející trsy kvetoucích či jinak zdobných květin. Jak sesadit trvalky, aby dělaly radost i na podzim. Je to o výšce, době květu i struktuře.

Trvalkové záhony jsou jako divoké

Trvalkové záhony rozhodně zdobí po celý rok. Na začátku jara jsme celí nedočkaví a první květy jsou pro každého zahrádkáře svátkem. Bujné léto je vyloženě ve znamení květů, ale jak se začne chýlit k podzimu, zahrada pomalu přechází do útlumu. To však neplatí pro některé trvalky, které kvetou ještě dlouho do podzimu a svými odkvetlými květenstvími i vzrůstem mohou zdobit zahradu ještě i celou zimu.

Podívejte se na toto velmi pěkně video, kde Jan Nussbauer popisuje nejen květiny v trvalkové školce, ale také přístup k podzimní zahradě jako takové.

Jak pečovat o trvalky na podzim

Ano, je to i o přístupu a ten je minimálně dvojí. Pan Nussbauer sám vysvětluje, že je zastáncem v podstatě takového romantičtějšího přístupu k podzimním trvalkám. Baví jej barvy, ale i struktury, kterých si chce užít i s příchodem zimy. Proto ponechává původní výšku i tvar odkvetlým trvalkovým porostům. Na podzim zbavuje zahradu jen listů na trávníku a chodníčcích. Trvalkový porost ponechává beze změn až do předjaří.

Starší a u nás rozšířenější přístup spíš počítá s úklidem podzimní zahrady, která často znamená sestřih a vytvarování porostu. Nyní však pojďme přímo k rostlinám.

Pokud trvalky nezakrátíte před příchodem zimy, můžete se těšit z tvarů a struktur ještě i v zimě. Zdroj: Anna Gratys / Shutterstock.com

Jaké rostliny sesadit v trvalkovém záhonu

Zatímco trvalky, které zdobí v létě, jsou nám docela dobře známé, protože se často na toto období soustředíme, na podzimní trvalé porosty se někdy zapomíná. Avšak nejde jen o typické astry, cínie, nebo třapatkovky. Mezi trvalky, které kvetou až do zámrazu, patří například oměj Carmichaelův, sasanka japonská nebo rozchodník nachový. Zahradu ozdobí na podzim také svíčkovec čili gaura i záplevák nebo rdesno.

Svíčkovec čili gaura. Zdroj: Shutterstock.com / maratr

V trvalkovém záhonu či přímo zahradě však sesazujte rostliny nejen podle dobý kvetení, ale také vzrůstu a struktury. V případě travin často neobdivujeme samotné kvetení, ale právě celý bohatý trs různých barev. Jemné či naopak velmi výrazné klasy travin ještě navíc každé rostlině vdechnou osobitost, ale faktem zůstává, že pokud nejde o velmi moderní a minimalistické zahrady, pak jsou traviny jen doplňkem k rostlinám kvetoucím, anebo těm se zajímavými listy.

Nebraňte se travinám. Zdobí v zahradách i parcích. Zdroj: Profimedia

Mezi trvalky, které jsou oblíbené právě kvůli zvláštním listům, patří například šalvěj, kakost, zběhovec, pérovník či papratka, škornice i bohyška, ale i barvínek, jehož kultivary mají listy panašované nebo dlužicha, která nabízí hned několik barevných variant pěkně tvarovaných lístků.

Hosta čili bohyška i různé druhy kapradin ozvláštní trvalkové záhony svými listy. Zdroj: perlphoto / Shutterstock.com

Samozřejmě při výběru a sesazování je nutné také respektovat požadavky rostlin nejen na živiny, ale také na oslunění. Pokud ovšem máte jasno v tom, jaké místo chcete osázet, mezi trvalkami najdete množství druhů a variant, které se tam budou hodit, pokvetou v různou roční dobu a ozdobí i listem či vzrůstem.