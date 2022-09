3 smrtelné hříchy při výsadbě vinné révy: Neděláte je taky?

Pomýšlíte na výsadbu vinné révy? Chcete si vyzkoušet výrobu domácího vína, anebo jen mít pod pergolou krásné sladké hrozny? Vinnou révu můžete zkusit pěstovat i vy, dejte si ale při sadbě pozor na několik nešvarů, které lidé často opakují. Udělejte to správně a těšte se na vlasní hrozny či vlastnoruční víno.

Vinná réva, víno a hrozny jsou prostě božské

Mít vlastní vinnou révu pnoucí se po pergole nebo zídce by chtěl snad každý. S vínem je prostě spojená romantická představa o hojnosti a spokojenosti. Jako Římané pak můžete přímo z hroznu ukusovat kuličku po kuličce a zapíjet to samozřejmě vybraným zlatavým či rubínově blyštícím mokem. Prostě víno, ať už tekuté nebo v podobě hroznů, svádí k bohémské zábavě i povyražení, a nejen to. Krásně se na něj i kouká. Plánujete-li vysadit révu, dejte si pozor na několik zásad, kterých byste si měli být vědomi hned na začátku.

Hrozny, víno a vinná réva jsou opředeny historií i atmosférou, které se nic nevyrovná. Zdroj: Profimedia

Réva potřebuje slunce, ale i oporu

Protože vinná réva potřebuje oporu, nejčastěji bývá v zahrádkách vysazovaná u již existující konstrukce. Tou může být pergola, zahradní domek, plot či zídka okolo pozemku nebo prostě venkovní zdi domu.

Pokud takové místo nemáte, nebo jej neplánujete využít k výsadbě révy, pak je nutné společně se sazenicí zajistit také vhodnou tyčku či rošt, kde bude možné sazenici přichytit teď nebo až povyroste. Stanoviště musí být slunné a pokud možno chráněné. Běžně lze pěstovat révu v nadmořských výškách do 300 m, ve vyšších polohách si dejte pozor při výběru odrůdy, ale i kvalitě stanoviště.

Na stanovišti i opoře záleží, nevysazujte révu s tím, že to nějak dopadne a rostlina si poradí sama. To by byla škoda.

Réva potřebuje oporu, kterou může být pergola, altán, ale i jiné konstrukce na zahradě či u domu. Zdroj: Fabiano's_Photo / Shutterstock.com

Výsadba sazenic vinné révy

Jak na to? Výsadba révy je možná právě teď, ale defacto po většinu roku. Nicméně za nejvhodnější období se považuje jaro a podzim.

Pokud budete sazenici kupovat, můžete se setkat s dvěma možnostmi. V nabídce zahradnictví bývají sazenice pěstované v nádobě nebo plastovém pytli či prostokořenné sazenice.

Na to, jakým způsobem vysadit prostokořenné sazenice i ty v květináči se podívejte zde. Jsou to videa kratičká, zato dostatečně názorná.

Sázení obou typů sazenic je velmi podobné, jen v případě prostokořenné sazenice je nutné kořínky mírně zastřihnout. Zbavujeme se suchých kořenů a celkově je zkracujeme zhruba na 10 cm. Zdravý kořínek by měl být uvnitř bílý. Na vybraném stanovišti je třeba připravit jamku cca 40 cm hlubokou. Na její dno přidejte vyzrálý kompost a jámu dobře prolijte zhruba 20 litry vody. Až voda opadne můžete přistoupit k vlastnímu zasazení.

V tomto bodě je potřeba dát pozor na hloubku. Na sazenici dobře poznáte místo, kde byla roubovaná. Toto místo musí zůstat 3 až 5 centimetrů nad povrchem. Sazenici umístěte do jámy, zasypte ji zeminou, ušlápněte, a ještě případně přisypejte a mírně navršíme.

Při sázení vinné révy je třeba dát pozor na hloubku. Zdroj: Profimedia



Nejdůležitější je při sadbě umístění robu těsně nad zemí a kvalitní zálivka. Toto nikdy neopomínejte.