Chtěli byste zkusit pěstovat vinou révu, ale nemáte ponětí, jak na to? Podívejte se přímo pod ruce profesionálnímu vinohradníkovi.

Vinná réva může být pro začínající pěstitele trochu oříšek. Její výsadba se totiž od sázení ovocných keřů nebo stromků značně liší a je potřeba při ní dodržovat určitá pravidla. Pak teprve je úspěch zaručen a taková réva vám na místě může růst klidně dalších třicet let.

Neponechte nic náhodě

Samozřejmě se do výsadby vinné révy můžete pustit metodou pokus omyl, ovšem bezpečnější je se inspirovat od skutečných znalců. Podívejte se na video zkušeného profesionálního vinohradníka na YouTube kanálu Réva Vinná Knížek:

Dobré načasování

Révu můžete vysadit na podzim nebo na jaře. Teď v říjnu je na to ideální doba, pamatujte, že byste s výsadbou neměli otálet, do konce prosince by rostliny měly být dávno v zemi. Kromě načasování je také vhodné zvolit správné místo, respektive připravit vinohrad.

Každý keř révy by měl být od toho předchozího vzdálen alespoň 90 centimetrů. Pak už přijde na řadu samotné hloubení jamek. Ty by měly mít hloubku alespoň 50 centimetrů, půda by měla být dobře nakypřená, ideálně smíchaná s kompostem.

close info Shutterstock zoom_in Pěstování vinné révy se poměrně liší od jiného ovoce.

Sazenici vína upravte

Dobré je kořeny rostliny zastřihnout tak, aby jejich délka nepřesahovala 10 centimetrů. Zároveň zkraťte nejsilnější vrchol sazenice na dvě očka. Pak už se vrhněte na samotnou výsadbu.

Sazenici do jamky postavte, dejte ji však trochu šikmo, nezapomeňte kořeny hezky rozprostřít do všech stran. Rostlinu pak povytáhněte. Nad terénem by měla rostlina vyčnívat ne víc než pět centimetrů.

close info Profimedia zoom_in Révu můžete pěstovat i v kontejneru.

Důležitá zálivka

Kořenový systém rostlinky zasypejte výživnou zeminou a řádně zalijte, klidně i deseti litry vody. Jakmile se životodárná tekutina vsákne, zasypejte rostlinu úplně. Nyní přijde změna oproti jiným ovocným keřům.

Nad úrovní terénu by mělo čnít jen několik centimetrů rostliny, nad ní nahrňte kopeček zeminy tak, abyste vytvořili malý růvek. Ten po celou dobu až do jara udržujte kyprý a pravidelně jej zavlažujte. Je to jediná cesta, jak sazenici vinné révy dostane potřebnou vláhu. Samotný růvek pak odstraníte až v srpnu.

