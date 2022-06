Jak správně zaštipovat muškáty. Většina lidí to neumí a připravuje se o květy

Vlastnit tak chatičku nebo domek s muškáty za oknem, to je sen snad každé ženy. Možná patříte mezi šťastlivce, kterým se tento sen splnil. Ale co ty muškáty?

Když se řekne muškát (nebo pelargonie), většina lidí si myslí, že jde o ryze českou rostlinu. Jenže zdání klame! Muškát je Američan, lépe řečeno Jihoameričan. Jeho předchůdci obývali tropické a subtropické oblasti a nebyli to žádné „citlivky“. Už ve své domovině vynikali svou odolností a vytrvalostí a ta muškátům zůstala dodnes. Není proto divu, že je pelargonie doporučována jako „startovací rostlina“ pro všechny zaneprázdněné nebo začínající pěstitele. Patříte mezi ně? Pokud toužíte po krásně kvetoucích muškátech za oknem, tady je pár rad, jak toho docílit.

Pořiďte muškátům vhodný truhlík

Nemusí být nový (třeba ten z loňska), ale důležité je, aby měl odtokové otvory. Muškát totiž nesnáší, když musí „stát ve vodě“, proto každý déšť či vydatnější přeháňka je pro něj doslova peklo na zemi. Většinou se mu pak „přemokří“ kořeny a stanou se terčem zájmu různých hub a bakterií. A to přeci nechcete. Pokud máte v plánu v létě odjet na delší dovolenou, určitě se vyplatí pořídit si samozavlažovací truhlíky s několika knoty, které vašim muškátům dopřejí pravidelný příděl vody i ve vaší nepřítomnosti. Ano, jejich cena je vyšší, ale za tu parádu to stojí.

Pro muškáty je vhodný samozavlažovací truhlík. Zdroj: Profimedia

Kupte kvalitní substrát a hnojivo

Nejjednoušší bude, když sáhnete už po namíchaném substrátu pro pěstování pelargonií, kde vaše muškátová rodinka najde všechno, co potřebuje. Pokud zeminu neseženete, nic se neděje, klidně můžete použít substrát pro kvetoucí balkónové rostliny. Na hnojivu také nešetřete. Muškáty ho potřebují jako sůl, proto tak krásně kvetou. Přihnojujte je pravidelně a uvidíte, co to s nimi udělá. Ideální je tekuté nebo krystalické hnojivo. Vždycky dejte přednost tomu, které je určeno přímo pro muškáty nebo balkónové rostliny.

Při volbě sazenic vsaďte na ty, které jsou silnější, mají temně zelené listy a bohatý kořenový systém. Zdroj: Profimedia

A šup s ním do hlíny!

Muškátů existuje asi 300 druhů. Některé jsou nízké a prožijí celý život „na stojáka“. Jiné jsou převislé a vytváří krásné barevné koberce. Mezi nejkrásnější převislé odrůdy patří třeba muškát převislý plnokvětý Royal White Wings, Balkon Red, Royal Hot Pink a další.

Při volbě sazenic vsaďte na ty, které jsou silnější, mají temně zelené listy a bohatý kořenový systém. Pokud v supermaketu nebo zahradnictví chytnete poslední várku unavených muškátů, určitě nebude o co stát. Je totiž docela velká pravděpodobnost, že tihle odpadlíci dlouho nevydrží a uhynou.

Aby sazenice muškátů dobře prospívaly, zasaďte je do truhlíku s délkou alespoň 60 centimetrů. Zdroj: Shutterstock

Aby sazenice dobře prospívaly, zasaďte je do prostornějšího truhlíku, s délkou alespoň 60 centimetrů. Do nádoby dejte nejdříve drenážní vrstvu, poté substrát. Pokud máte samozavlažovací truhlík, tak drenáž vynechte. Po zasazení muškáty ihned zalijte, aby se v nové domovině cítili lépe.

Mezi nejkrásnější převislé odrůdy patří třeba muškát převislý plnokvětý Royal White Wings, Balkon Red, Royal Hot Pink a další. Zdroj: Profimedia

Zaštipování muškátů je nutností

Aby se z muškátu stala pěkně rozvětvená rostlinka, musíte ji hned po výsadbě začít zaštipovat a opečovávat.

Jak na to:

Zaměřte se na výhonky, které směřují dovnitř keříků a ty okamžitě odstraňte.

Nezapomeňte na jeden důležitý fakt: výhonky se tvoří z takzvaných spících oček, proto je potřeba stonky zkrátit těsně nad nimi tak, aby poslední pupen směřoval vždy ven. Tím muškát nejen provzdušníte, ale zároveň ho ochráníte před různými houbami a infekcemi. Navíc odlehčená rostlinka více posílí a bude mít energii na růst a rozvoj svých květů.

Muškáty mají krásné bohaté květy, které ale po nějaké době vadnou. Totéž se stává i s listy, které časem zachvátí unavená žluť. Všechny tyto muškátové „relikvie“ průběžně vylamujte a odstraňujte. Ochráníte svou květinovou parádu před znehodnocením.

U muškátů se také často vyskytuje takzvaná šedá plíseň, kterou poznáte podle toho, že je část rostlinky pokrytá šedobílým povlakem. Všechny tyhle napadené části rostlinky bez milosti otrhněte. Snižte přísun vody a ošetřete nemocný muškát měďnatým přípravkem. Alespoň trochu by se mu mělo ulevit.

Při přemokření se na listech muškátů může vyskytnout plíseň. Zdroj: Profimedia

Nevítaná návštěva - mšice

Jsou malé, ale je jich moc. Tenhle drobný hmyz může během chvilky udělat z vaší pýchy za oknem muškátové pohřebiště. Jakmile zjistíte, že vaše muškáty napadly mšice, zbytečně se nerozpakujte a na ruby listů (kde se tahle černá drobotina nejvíce vyskytuje), nasaďte chemické přípravky.

