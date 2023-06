Jak zaštipovat muškáty? Většina lidí to dělá špatně nebo vůbec a kvetou jim málo

I když není péče o pelargonie čili muškáty nijak náročná, i vy můžete rostlině přilepšit, nebo jí naopak život zkomplikovat. To se projeví na její celkové kondici a především na jejich kvetení. Co všechno kromě standardní péče muškáty potřebují? Například zaštipování. Víte, jak na to?

Muškátům svědčí tvarování Muškáty patří k nejoblíbenějším balkonovkám. Jsou to rostliny, které úspěšně pěstovaly naše babičky a maminky, které po očku pokukovaly po fotografiích rakouských a italských letovisek, kde balkony a parapety oken přetékaly barevnými vodopády pelargonií. Muškáty se staly klasikou. Přestože se může zdát, že už ničím neohromí, stále je tu spousta krásných nových odrůd a variant, které překvapují květy i listy. Úspěšné pěstování muškátů u nás je rozhodně možné, ale jako každá rostlina, i pelargonie potřebují vhodnou péči. To, že chtějí muškáty hodně světla, na živiny bohatou půdu a pravidelnou zálivku, je každému poměrně jasné. Až se zorientujete v tom, kolik vody je dost a na kterém parapetu se rostlinám daří nejlépe, můžete také prozkoumat ještě další způsoby, jak podpořit muškáty v růstu a kvetení. Nádherná zdravá květina je jistě základ, ale v tomto případě nejde jen o jednu rostlinu v květináči. Zdroj: Profimedia Jak ještě muškáty podpořit? Muškátům vyhovuje neutrální až mírně kyslé pH a jejich pravidelné přihnojování je sice cestou k bujnému růstu, ale muškátům vyhovuje i další postrčení k rozrůstání se a obrážení. Tím je stimulace řezem nebo zaštipováním. Pokud vás zajímá, jak provádí zaštipování a tvarování profesionálové, kteří své rostliny připravují na výstavy, můžete se nechat inspirovat odborníkem na slovo vzatým. David Taylor řečený „pan Pelargonium" se s vámi ve svém videu podělí o všechny detaily toho, jak rostliny tvaruje on: Jak zaštipovat muškáty? Jedním ze způsobů, jak rostlinu udržovat vitální, bujnou a krásnou, jsou řez a zaštipování. Dramatičtější řez se provádí na jaře po přezimování, ovšem i během sezony můžete přistoupit k většímu zákroku, kterým vytvarujete rostlinu do kompaktnějšího tvaru. Muškáty většinou reagují na zákrok dobře a brzy obrazí. Zaštipování je pak další disciplínou, kterou podpoříte muškáty k bujnému růstu a kvetení, ale zároveň tím udržíte i vhodný růst větví. Provádí se nejen po přezimování a na řízcích, u kterých se chce dosáhnout zmohutnění, ale také kdykoli se rozhodnete košatit a větvit vaši rostlinu. Zaštipováním zároveň můžete odstraňovat výhony, které rostou dovnitř. Stejně jako je tomu u jiné zeleně, ani u muškátů není vnitřní růst vhodný. Navíc provzdušením koruny také preventivně bojujete proti případným houbovým onemocněním. Zbavujte rostlinu výhonů, které rostou dovnitř a zaštipujte každý konec nového výhonu, abyste podpořili rozvětvení. Probudí se tím očka pod zaštípnutým stonkem a obrazí. Zaštipování se sice provádí obvykle jen nehtem palce proti polštářku prsteníčku nebo jeho nehtu, ale rozhodně jsou vhodnější ostré a čisté nástroje, které nedrtí stonek. Nůžky nebo nožík mějte vždy čisté a ostré.