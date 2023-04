Okurky: Hodně lidí je neumí zaštipovat a dělá stále stejné chyby. Co vy?

Zaštipovat okurky? Ano, nebo? Určitě to znáte. Stojíte u rostliny, která je košatá a vám je líto vylamovat budoucí šlahouny - zálistky, na kterých jsou už v zárodku vidět budoucí květy a malé okurky. Rostlině byste bez zaštipovací údržby však moc nepomohli. Odstraňování zálistků je důležité především na okurkách salátovkách a hadovkách, které pěstujeme ve fóliovnících nebo sklenících.

Výchova okurek

Při vertikálním růstu začneme s výchovou již od malé sazenice. Hlavní šlahoun přivazujeme k opoře, aby rostlina měla pevné a rovné držení. Je třeba si uvědomit, že plody, které jednou ponese, jsou těžké. Bez pevného vedení by rostlina plody nemusela unést. Mohla by se zbortit. Jako podporu použijte kovové spirály, provazové nebo pevnější kovové sítě. K tomuto účelu se skvěle hodí i klacek například z výřezu podrostů listnatých stromů, který si donesete z lesa.

Důvod k zaštipování

Okurka je liána, která při dostatečné výživě a zálivce, má rychlé přírůstky. Její bujný růst je třeba usměrňovat. Mohlo by se stát, že rostlina, která nasadí velkou úrodu, nebude schopna plody vyživit a unést. To je také jeden z hlavních důvodů proč okurky salátovky zaštipovat. Bujný porost, ve kterém špatně proudí vzduch, způsobuje plísňové nemoci. Odstraňování listů a zálistkových šlahounů je tedy důležité pro zdraví rostliny. Zaštipováním také dochází k stimulaci růstu.

Okurky lze vyvazovat i na napnuté provázky. Daleko lepší jsou však pevné druhy opor. Zdroj: Shutterstock

Jak zaštipovat okurky

Okurce přibližně do jedné třetiny odstříháme listy, aby mohl u paty rostliny lépe proudit vzduch. Jednak bude její zalévání jednoduší, jednak dlouhé plody nebudou sedět na zemině. Prohlédněte si celou rostlinu. Okurka má hlavní stonek, němu přisedá výhon s plůdky a květy.

Aby se rostlina sama dokázala ukotvit k opoře, má úpon, který nikdy neodstraňujeme. Vedle vyrůstá list. V zápaží listu se vyvíjí budoucí šlahoun. Podobě jako u rajčat, tento zálistek opatrně vylomíme. Jestliže se stane, že zálistek je už na vyštípnutí velký, použijte čistý nůž nebo nůžky. Při vylamování již vzrostlého zálistku byste mohli rostlinu poranit. Odstraňování zálistků by se mělo provádět za sucha a slunka. Rána se lépe zatáhne a tím se předejde možné bakteriální nebo plísňové nákaze.

Do jaké výšky

Uvědomme si, že okurka je liána. Je schopná, při správném hnojení a zálivce, dorůst do značné výšky. Pokud nemáte důvod ji omezovat, nechte ji vyrůst podle prostorových možností. Jakmile se její vršek začne opírat o strop skleníků, je vhodné zkrátit vrchol. V případě, že by se rostlina okurky opírala o skleněnou plochu, mohlo by dojít k jejímu popálení od slunce. Dalším důvodem, proč nenechat rostlinu plazit se po stropě nebo stěně skleníku, je vlhkost. Na stěnách se sráží voda, tím by se při častém rosením listů mohla rozšířit plíseň okurková.

Vyvazováním okurek na pevné a stabilní sítě předejdete mnoha starostem s plísněmi a plody se vám budou sbírat snadněji. Zdroj: Shutterstock.com

Pěstujte okurky na síti

Máte-li pro pěstování okurek dostatečný prostor, umožněte jí bohatší růst. Jako oporu zvolte pevnou mřížovinu, ke které budete okurky vyvazovat. V tom případě není nutné časté vylamování zálistků. Bujnější porost a tím pádem i větší nasazení plodů vyžadují vydatnější zálivku s pravidelným hnojením. Vzhledem k tomu, že budete mít z jedné rostliny větší úrodu, můžete pěstovat méně okurkových sazenic.

Toto pěstování je náročnější na tzv. odlisťování. Aby mezi šlahouny rostliny mohl lépe proudit vzduch, musíte častěji odstraňovat listy. Probírka listů je jednoduchá. V místech, kde je více listové hmoty, ustřihnete několik listů, aby se rostlina prosvětlila a předešlo se plísňovým chorobám. Pěstování na mřížovině je pro rostlinu výhodnější. Má tak pevnější oporu i pro postranní šlahouny s plody. Pomůžete tak okurkové liáně unést velkou úrodu.

Listy okurek nepatří na kompost!

Odstraněné listy z rostlin okurky nedávejte do kompostu! Okurky jsou náchylné na plísňové onemocnění. Listy preventivně dejte do bio kontejneru nebo spalte, abyste tak předešli šíření chorob i na další rostliny.

