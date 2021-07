Jak správně zaštipovat rajčata v červenci. Záleží na druhu, nezničte si úrodu!

Neuvěřitelné se stalo skutkem a já mám už druhý rok na terase rajčata. Žila jsem dlouho v poušti, kde jsem měla velkou zahradu, ale všechno kromě kaktusů mi dříve nebo později umřelo. Proto jsem se do pěstění nijak nehrnula, ale vloni jsem měla v létě rajčata z terasy na stole každý večer. K bohaté úrodě pomohlo i jejich zaštipování.

Když mi vloni kamarádka Linda dala 12 sazeniček a řekla mi, že musím rajčata zaštipovat, myslela jsem si, že tím je už odsuzuju ke konci. Ale nebyla to pravda. Zaštipování není nic složitého, zvládne ho skutečně každý. Jak na to, aby to bylo správně?

Jednoduše k lepší úrodě

Zaštipování rajčat nám zaručí kvalitní a bohatou úrodu, a začínáme s ním už v červnu a pokračujeme celé léto. Vypěstování zdravých a dobře chutnajících rajčat je snadné, ale i zde platí jisté věci, které musíme dodržovat. Rajčata potřebují pravidelnou zálivku, hodně slunce a dostatek živin. Pokud jim toto vše zajistíte, poznáte ten pocit, když si z vašeho keříčku utrhnete zralé, červené, sladké a šťavnaté rajče. A právě zaštipování, je spolu se zálivkou a ochranou proti plísním, cestou k vašemu snu.

Keříčková rajčata je potřeba vyštipovat, abychom měli lepší úrodu Zdroj: Profimedia

Vyštipování rajčat – jak na to

Kdybychom vyštipování nedělali, rajčata by dávala energii do listů, nikoli do plodů. Vyštipování je potřeba dělat u rajčat tyčkových, keříčkových se netýká, protože rostu bez zásahu. Je to přitom činnost naprosto logická, stačí se jen na větvičky dobře podívat a hned pochopíte, jakou větvičku uštípnout.

V úžlabí každé větvičky – většinou v místě, kde se větví, vyrůstá takzvaný zálistek. A právě to je část rajčete, kterou je třeba opatrně vylomit nebo vyštípnout prsty.

A pak je tu ještě jedna rada: Abyste urychlili nasazování plodů a dozrávání rajčat, můžete rostlinu zaštípnout nad pátým až šestým květenstvím, aby už nerostla dále do výšky. S tím jsem se setkala právě u mě na terase, kde mi rajčata rostou chráněna sklem. To odklání vítr, ale má omezenou výšku a rajčata mi pak rostla i přes zábradlí dolů, a ztrácela tak na pevnosti, lámala se.

Proto se doporučuje záštip, neboli zkrácení rostliny, mezi pátým a šestým květenstvím či v teplejších oblastech až za sedmým nebo osmým květenstvím. Plody, které rostlina nasadila, tak rychleji dozrají, protože nebude plýtvat energií na další a další květy. Můžete také odříznout nadbytečné listy, aby slunce mohlo k plodům.

Vyštipuje se většinou výhonek v rozvětvení větviček Zdroj: Profimedia

Stejně jako u vína

Zaštipování rajčat lze přirovnat k vylamování zálistků u vinné révy, kdy se vinaři snaží získat větší a kvalitnější úrodu. I zde se jedná o snadný proces, kde je důležité nepoužívat žádné nástroje, které by mohly rostlinu poškodit a přenést na ni virózu. Nejlepší je použít vlastní ruku. Vždy, když rajčata zaléváme, zkontrolujme, zda mají nové výhonky, a ty potom ulámejme.

Jak zúročit výštip

Boční výhony vylamujte, dokud jsou mladé a křehké! Díky tomu se k plodům dostane více slunce, což vede k jejich snadnějšímu dozrávání a rostlina je navíc chráněna před napadením plísněmi či houbami, které mají rády vlhké prostředí. Vyštípnuté lístky nevyhazujte! Vyrobte z nich přírodní postřik proti mšicím.