Jak zaštipovat rýmovník: Pozor na chyby! Vydrží hodně, ale nesprávnou péčí trpí

Při nejbližší návštěvě zahradnictví si určitě pořiďte rýmovník. Mít trs této pozoruhodné bylinky v květináči za oknem se vyplatí. Má v sobě silice a oleje, které léčí, odpuzuje hmyz a můžete ho používat i v kuchyni. Aby vám rýmovník prosperoval, je nutné se o něj náležitě starat. Zaštipování patří k základním předpokladům úspěšného pěstování.

Proč rýmovník

Tato rostlinka má mnoho názvů - kubánské oregano, tymián širokolistý, mexická nebo indická máta. U nás je známá jako rýmovník. Jak již název napovídá, tato bylina se používá při akutních nemocech dýchacích cest. Listy obsahují silice thymolu, tymiánový olej carvakrol a camphor. Rýmovník má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Jeho výtažky se používají ve farmakách, která léčí nachlazení, uvolňují hlen a uvolňují dutiny. Vitamíny C, A, E a omega-3 mastné kyseliny, důležité minerály na očistu jater i ledvin, upravují hladinu cholesterolu v krvi. Dokonce se zkoumají protinádorové vlastnosti léto léčivky.

Co je to rýmovník, proč a jak jej pěstovat? Dozvíte se to v následujícím videu:

Pěstování

Pokud věnujete rostlině od začátku patřičnou péči, jistě se vám odvděčí bujným porostem. Domovinou této rostliny je východní tropická Afrika. Už to samo předurčuje podmínky pěstování. V našem podnebném pásu je nutností pěstování v přenosných nádobách. Rýmovník nesnáší chlad a u nás ve volné přírodě nepřezimuje. Miluje polostín, ranní a dopolední slunce. Naopak prudký slunečný svit může bylinu popálit. Půdní substrát promíchejte s pískem. Zálivku potřebuje pravidelnou, ale nesmí stát ve vodě.

Rýmovník je nejen rostlina blahodárná pro naše zdraví, své využití si najde i v kuchyni. Zdroj: shutterstock.com

Zaštipování

Důležitou součástí pěstování je zaštipování. Nebojte se rostlinku vychovávat již od útlého vzrůstu. Tím, jak ji budete zkracovat, bude se košatit a pěkně rozkládat. Zaštipování se provádí tak, že seříznete nebo uštípnete vrchol. Najednou můžete uříznout až polovinu stonku. Dbejte na to, abyste řez vedli vždy nad párem listových uzlů. V tomto místě rýmovník nasadí nové výhonky na stonku a dojde tak k jeho zahuštění.

Pokud byste trhali jednotlivé listy, došlo by k vyholování stonků. Vzrůst by nebyl kompaktní a byl by řídký. Ve volné přírodě, v tropech a subtropech, dorostou trsy do šedesáti centimetrů. Nemějte ambice mít takto vysoké rostliny. V květináči se vám to stěží podaří. Více než na výšku, zaměřte se na hustotu porostu a bohatost listové hmoty. Listy jsou tím hlavním důvodem, proč rýmovník pěstujeme. Tato pravidla zaštipování platí všeobecně pro bylinky jako je tymián, bazalka, rozmarýn nebo majoránka.

Léčivé možnosti

Rýmovník se hojně používá v kuchyni na dochucení pokrmů. My se tentokrát zaměříme na jeho léčivé účinky. Chytnete-li rýmu, jste nachlazeni nebo vás bolí hlava, nejúčinnějším a nerychlejším způsobem úlevy je rozmělnit pár listů rýmovníku mezi prsty, těmi si namazat pokožku pod nosem a potřít spánky. Silice z byliny se uvolní a přinesou vám úlevu.

Stejným způsobem postupujte při nepříjemném bodnutí hmyzem. Postižené místo ošetřete rozmačkanými listy rýmovníku.

Možností je také pití čaje. Připravuje se spařením listů v teplé vodě, která nepřekročí 70 °C. Po patnácti minutách výluh vypijte.

Rýmovníková mast

Jedním z receptů, jak si uchovat léčivé účinky rýmovníku, je mast. Základem jsou čtyři lžíce kvalitního nesoleného vepřového sádla, které pozvolna rozpustíte. Do něj přidáte hrst nakrájených rýmovníkových listů. Sádlo stáhněte z tepelného zdroje. Užitečným nápadem je dát hrnec se sádlem a rýmovníkem nad nádobu s horkou vodou. Tím se sádlo nebude připalovat a účinné složky z rýmovníku lépe přejdou do masti. Takto vše necháme louhovat nejméně dvě hodiny. Po vychladnutí dejte přes noc do chladničky. Druhý den opět rozehřejte na dvě hodiny. Směs poté přeceďte přes řídké plátno nebo hustý cedník, přelejte do čistých suchých skleniček a uzavřete víčkem. Uchovejte na tmavém a suchém místě.

Na závěr máme pro vás tip: takto připravenou mast budete mít vždy po ruce, když si odlejete do menšího uzavíratelného kelímku, který můžete vždy nosit s sebou v kabelce nebo v batohu.

Zdroje informací: www.youtube.com, www.petrazahradnici.cz