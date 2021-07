Jak zastřihávat bazalku, abyste z ní měli silné keře. Co je největší chyba?

Bazalka je aromatickou královnou bylinek a její vůně je naprosto omamující. Chcete, aby vám rostla jak divá a byla silná a košatá? Je na to jeden jediný fígl. Stačí vědět jak ji správně zastřihnout.

Bazalka je na pěstování naprosto nenáročná. Stačí ji dopřát speciální substrát na bylinky, teplé stanoviště a zasadit ji až po jarních mrazících. Potom už jen dostatečně zavlažujte, správně zastřihávejte a budete ji sklízet po celé léto.

Co možná o bazalce nevíte

Bazalka pochází z přední části Indie a do světa se postupně začala šířit již od starověku. Jméno „basilicum“ je odvozeno z řečtiny a v překladu znamená „královský“. V německy mluvicích zemích je tato léčivá bylina nazývána „královskou bylinou“. Vedle egyptských faraonů ji uctívali především staří Římané, kteří ji pro afrodiziakální účinky dali přívlastek „kouzelnice lásky“. V Indii se považovala za božskou a posvátnou bylinu a byla využívána během náboženských obřadů. Do střední Evropy ji přivezl Karel Veliký a poté se začala pěstovat jako léčivka v klášterních zahradách.

Vůně bazalky je omamující. Zdroj: shutterstock.com

Zkoušeli jste pěstovat bazalku a místo rozrůstaní z ní zůstaly suché pahýly?

Pro tyto případy máme v záloze jeden jednoduchý trik, díky kterému se rozroste vaše bazalka ve velký a hustý keř plný nových vitálních listů po celou sezónu. Úspěch se totiž odvíjí od správného zastřihávání či prořezávání, i když vás nikdy nenapadlo, že v tom tkví celý zádrhel.

Možná jste si mysleli, že je jedno, které listy z bazalky utrhnete. Samozřejmě ty velké jsou lákavé a na mnoha jídlech vypadají tak atraktivně! Ale takhle se vám z ní nikdy nestane bujná rostlina, která bude neustále vyhánět nové výhonky.

Špatný způsob prořezávání bazalky

Vždycky je poučné vědět, jakých chyb se vyvarovat a zbytečně je nedělat. Takže nestříhejte nikdy spodní velké listy bazalky, protože právě ony jsou pohánějící elektrárnou celé správně se vyvíjející rostliny. Přijímají nejvíce slunečního světla a zajišťují, aby bazalka dostávala všechny potřebné a blahodárné živiny. Nejenže odstranění těchto listů rostlince ublíží, ale hlavně nebude mít sílu vytvářet nové listy a větve.

Netrhejte spodní velké listy. Zdroj: shutterstock.com

Správný způsob prořezávání bazalky

Listy, které je dobré ustřihnut jsou ty, které rostou na vrcholu. Ano, jsou menší a nedělají na pokrmech zdaleka takový dekorační efekt. Ale má to svůj léty prověřený důvod, který růstu bazalky prospívá.

Pokaždé, když odstraníte vrchní mladší výhonky, dá to bazalce možnost vytvořit dvě nové větve z místa, kterému jste vlastně dopřáli příjem živin. Za pár dní tam narostou nové sady listů, které když opět odstřihnete, vytvoří další dvě nové. Prostě jednoduchý koloběh přírody. Tímto způsobem dosáhnete rozrůstání a košatění rostliny do prostoru a ne pouze do výšky.

3 kroky k správnému zastřihávání bazalky

1. Najděte na bazalce místa, kde vytváří nové drobné lístečky

2. Zastříhněte hlavní stonek tak 1 cm nad nimi a buďte opatrní, abyste je nijak nepoškodili.

Použijte k tomu nůžky nebo ostrý nožík, abyste zajistili čistý řez.

3. Opakujte tento postup na všech větvičkách, které mají nové výhonky listů

Stříhejte listy na vrcholu bazalky, rozkošatí se. Zdroj: shutterstock.com

A jaká vás čeká odměna?

Za pár týdnů uvidíte, že se drobné listy promění v nové větve, které se budou dál rozvětvovat.

A v tom je celé to tajemství velké a husté bazalky! Pak už stačí jen sklizenou bazalku usušit nebo si ji zakonzervovat na zimu.

Zdroje:

www.jakpestovat.cz

www.ruralsprout.com

www.savvygardening.com