Některé je třeba před prvními mrazíky přenést domů. Jiným pár stupňů pod nulou neuškodí, ale před silnějšími dlouhotrvajícími mrazy je schovat musíte. A další bylinky jsou dokonale mrazuvzdorné – ovšem jen za jistých podmínek.

Jak připravit na zimu bylinky v nádobách? To se dozvíte ve videu z YouTube kanálu Bylinkový ráj Michaela:

Choulostivky

Než teplota klesne pod nulu, domů schovejte vonné pelargonie, citronovou trávu či aloisii, před silnějšími pak vavřín, myrtu, levanduli korunkatou (zvanou francouzská) a širokolistou (zvanou španělská) i smil italský. Zimování by mělo probíhat na světlém místě při teplotě mezi 2 až 10 °C a minimální zálivce. Citronové trávě a majoránce, kterou lze takto uchovat i do příštích let, nevadí ani 15 °C. Ve větším teple však bylinky nenechávejte, potřebují si odpočinout v chladu.

Otužilé suchomilky

Mrazuvzdorné bylinky mráz neohrozí, snesou třeba 20 stupňů pod nulou. Ale pozor na to, že ty suchomilné může zahubit deštivá zima, byť při ní mrzne jen mírně. Nebezpečná je právě kombinace zimy a přemokřené půdy – dokonale propustná je proto u středomořských bylinek základem úspěchu.

Patří mezi ně levandule lékařská a prostřední, dobromysl obecná, mateřídouška, tymián, šalvěj lékařská, yzop lékařský, saturejka horská, svatolina, šanta aj.

Při holomrazu těmto bylinkám prospěje ochrana z chvojí, která je chrání před vysušujícím větrem a příliš prudkým střídáním teplot. Můžete je poklást pod bylinky a pokud hrozí mrazivý vítr, tak i přes ně – ale jen tak, aby se ke stálezeleným rostlinám pořád dostalo světlo. Ideálním mulčem je štěrk, kačírek nebo dřevěné uhlí, které odvedou vodu od báze rostliny.

Otužilé vlhkomilky

Zatímco suchomilným bylinkám by vlhká poduška z listí neprospívala, vláhomilným pod ní bude dobře. Pokud je pěstujete pod opadavými stromy, stačí listí nechat ležet jako přirozený mulč. Zvláště za holomrazů je prospěšný, ačkoli bylinky, jako je máta, čechřice či meduňka jsou velmi odolné.

Jejich nadzemní části na zimu usychají, pupeny jsou schované pod zemí a zjara znovu obrazí. Mulč však prospívá i půdě a podporuje tvorbu humusu, který těmto bylinkám svědčí. A také se v něm může na zimu krýt užitečný hmyz.

Levandule a rozmarýn

Levandule prostřední zvaná lavandin je kříženec levandule lékařské a levandule širokolisté. Má o trochu nižší odolnost vůči silnému mrazu než levandule lékařská, ale je na tom o poznání lépe než levandule širokolistá. Na chráněném stanovišti, v propustné půdě a s ochranou chvojím přežije i silné mrazy.

Rozmarýn lékařský byl k radosti středoevropských pěstitelů již vyšlechtěn i do mrazuvzdorných kultivarů – jsou to například Blue Winter, Arp a Miss Jessip’s Upright. Podmínkou úspěšného přezimování je dokonale propustná půda, kořenový krček v suchu a za silných holomrazů ochrana. Ostatní kultivary na vhodném stanovišti přežijí mírné zimy, ale pokud přijde zima tuhá, můžete o ně přijít. Proto je raději pěstujte jako přenosné.

