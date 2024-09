Milujete hortenzie, ale občas vám vymrzají? Dejte jim dostatečnou péči a v zazimování nepolevujte. I kdyby byla zima jen velmi mírná, stačí pár dní holomrazů a nechráněné keře mohou špatně dopadnout. Poučte se z typických chyb!

Neopakujte stejné chyby. Hortenzie to nemusí přežít

Máte na zahradě nebo před domem hortenzie a neradi byste o ně přišli? Je v zazimování a zakrývání těchto krásně a bohatě kvetoucích keřů nějaký fígl? Podívejte se, co doporučují odborníci a sami hned uvidíte, jestli zazimujete hortenzie dostatečně a správně.

Na krásně zpracované video o zazimování hortenzií se můžete podívat zde. Příspěvek si pro vás připravili na YouTube kanálu Trim That Weed - Your Gardening Resource.

Jak na zazimování hortenzií?

Otázkou však není jen jak, ale také kdy. Ani brzy, ani pozdě! Tak by se to dalo shrnout, ale co to znamená? Rizikové jsou teploty klesající pod bod mrazu, a tak zazimujte až v okamžiku, kdy se předpokládají první mrazíky.

Chyb, kterých se na zazimování a zakrývání hortenzií často dopouštíme, je několik. Ač je to trvalka, která se pěstuje jak v nádobách, tak přímo v záhonu, rostlina potřebuje před mrazy ochranu. Pokud ji nemůže přemístit do místnosti, kde je sice teplota pod 10 °C, ale nemrzne, nezbývá než ji zazimovat jinak.

V každém případě platí, že zdravé rostliny jsou silnější a odolnější. Proto také doporučuje Steve v příspěvku dostatečnou zálivku během podzimu. Právě tehdy je také vhodné používat draslíkatá hnojiva, která pomohou hortenziím, ale také ostatním trvalkám připravit se na příchod zimy dobře vyzrálými pletivy a kořenovým systém.

Rostliny v zemi je vhodné přihrnout mulčem nebo rašelinou. Vhodné je také listí nebo piliny. Zvážit můžete také ochranu nadzemní části, což však nemusí být vždy proveditelné v případě velkých keřů.

Jak chránit hortenzie před mrazy

Jednou z běžných chyb, kterou pěstitelé dělají, je nedostatečné zakrytí rostlin. Ochrana před mrazíky spočívá především v izolaci rostliny. V případě květináčů je to obalení hadry, jutou nebo rohožemi nebo jinak. V hodné je to jak odspodu, tak z vrchu. V žádném případě na rostlinu nepoužíváme neprodyšný igelit, ale spíš netkanou textilii. Květináč můžete přemístit blíž k domu, případně jinam, kde nehrozí přímé vystavení mrazům.

Pamatujte na to, že v zimě je sice vhodné, aby rostliny neusychaly nedostatkem vláhy, ale zalévat je můžete jen v době, kdy nemrzne. Především nadbytečná mrznoucí voda může způsobit značné poškození kořenů.

Na přílišnou vlhkost se upozorňuje především při zakrytí nevhodnými neprodyšnými materiály. Takové prostředí samozřejmě nahrává plísním a napadená rostlina pak jen těžko odolává jakýmkoli zhoršeným podmínkám, které v zimě panují.

Každý pěstitel se samozřejmě může také pro radu porozhlédnout po ostatních zahradách, a přiučit se od ostřílených sousedů. Podmínky se rozhodně výrazně liší ve městech a v otevřenější venkovské krajině, ale také podle nadmořské výšky či mrazových kotlin, kde mráz šlehne rostliny, i když jinde jsou v pořádku a bez poškození.

