Jak zazimovat levanduli: Důležité je správné zastřižení. Kdy je potřeba ochrana?

I levandule patří k teplomilným rostlinám, její přezimování venku je však rozhodně možné. Víte, jak se na podzim o levanduli postarat, aby byla dobře zazimovaná a přečkala chladné období bez újmy? Zazimovat ji lze dobře na zahradě v záhonu i levanduli rostoucí v květináčích. Jen vědět jak!

Levanduli raději zazimujte

Levandule pochází ze středomoří, ale většina běžně pěstovaných druhů této byliny zimní období v našich podmínkách dokáže přečkat v záhonu i květináči, ale bez naší pomoci se neobejde. Levanduli nemusíte ze záhonu vykopat, ale pro jistotu je lepší ji zazimovat.

Levandule bude ozdobou zahrady, pokud ji správně zazimujete. Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Před zazimováním levanduli naposled zastřihněte

Zastřižení levandule na podzim není žádný dramatický a hluboký řez. Odstraňují se jen případné květy a konce větviček. Nikdy nezasahujte do dřevnaté části. Rostlina má být upravená, k čemuž postačí souměrné zkrácení větviček zhruba jen o pět až sedm centimetrů. Vytvarujete kompaktně vypadající a upravený keřík.

Před zazimováním levanduli mírně zastřihněte. Nikdy nezasahujte do dřevnaté části. Zdroj: PeterPike / Shutterstock.com

Zazimování levandule v záhonu

Zazimování levandule v záhonu je podstatně jednodušší než v květináči. Levanduli na záhoně mírně přihrňte, aby v mrazech netrpěly kořeny a kmínek. Zakryjte ji chvojím či geotextilií, která vytvoří ideální mikroklima díky svojí prodyšnosti i propustnosti.

Jak zazimovat levanduli v květináči?

Pokud pěstujete levanduli v květináči, máte na výběr z několika možností jejího zazimování. Pokud chcete ponechat květináč s levandulí na zahradě, pak je třeba květináč obalit slámou, bublinkovou fólií nebo jiným materiálem, který nádobu dostatečně zaizoluje. V každém případě přemístěte květináč na místo, kde vaše levandule nebude trpět větrem, ale ani přílišnými srážkami.

Druhou variantou je nechat rostlinu v květináči na zahradě, ale přechodně ji zasadit do záhonu. To je samozřejmě vhodné do určité velikosti nádoby. Nicméně v záhonu květináč nepromrzne a vy ji zazimujete jen přihrnutím a chvojím, tak jako by byla v záhonu zakořeněná.

Levanduli korunkatou u nás pěstujeme výhradně jako přenosnou nádobovou rostlinu, neboť běžně nepřezimuje ve venkovních prostorách. Zdroj: Shutterstock.com / philmillster

Levandule v květináči může přezimovat i v domě

Pokud máte levanduli v květináči, který lze jednoduše přemístit, pak je možné zvolit k přezimování i vnitřní nevytápěné prostory. Musíte si jen dát pozor, aby teplota nepřekročila 15 °C, kdy se rostlina začne probouzet z vegetačního klidu. Takto je rozhodně nutné zimovat například levanduli korunkatou (francouzskou), neboť ta by zimu v našich podmínkách pravděpodobně nepřezila.

Zdroje: https://www.zahrada.sk, https://abecedazahrady.dama.cz