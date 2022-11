Je čas zazimovat muškáty a správně je na zimu zastřihnout: Návod krok za krokem

Muškáty neboli pelargonie patří k nejoblíbenějším květinám a zdobí parapety svými květy mnoha bytů a domů. Abyste se z jejich krásy mohli těšit i příští sezónu, je dobré vědět, jak je správně zazimovat.

Nepřehlédnutelné pestrobarevné květy muškátů zaplaví naše domácnosti v dlouhém období, a to od května až do pozdního října a někdy i ještě v listopadu. Muškáty patří k nejoblíbenějším truhlíkovým rostlinám, protože jsou nenáročné na péči a poradí si s každými životními podmínkami. Na zimu však potřebují zazimovat, budete tak mít vlastní sazenice, které vás za dobrou zimní péči odmění bohatšími a plnějšími květy.

Neopomínejte přípravu

Muškáty byste měli začít připravovat na zazimování již koncem léta, a to omezováním zálivky a absolutním ukončením jakéhokoliv hnojení. Zpomalíte tak jejich růst a rostliny budou mít dostatek energie na přečkání zimy.

Muškáty se vám odvděčí, když jim dopřejete světlou a dostatečně chladnou místnost.

Ukliďte muškáty před prvními mrazy

Muškáty jsou velice citlivé na mráz, a tak byste měli rostliny uklidit ještě před příchodem prvních mrazíků, v horším případě ještě ve chvíli, kdy se ranní mrazíky začnou objevovat. Mráz by rostlinu rychle zahubil. Sledujte proto předpověď počasí a nejlépe jednejte s dostatečným předstihem.

Vhodné umístění je nutné

Muškáty se vám odvděčí, když jim dopřejete světlou a dostatečně chladnou místnost. Proto nikdy nedávejte rostliny do temných míst, jako jsou garáže či tmavé sklepy. Muškáty vyžadují světlo a teplotu, která se pohybuje kolem 6 až 12 °C, záleží na konkrétním druhu. Muškáty převislé neboli břečťanolisté je vhodné skladovat v teplotě 8 až 12 °C. Anglickým neboli velkokvětým vyhovuje teplota kolem 10 °C. A muškáty vzpřímené neboli páskaté vyžadují teplotu 10 až 12 °C.

Nezapomeňte na zimní sestřih

U muškátů vždy nejprve odstraňte nejen veškeré suché květy a zažloutlé listy, ale i nově vyrašené výhonky, které byste měli ustříhnout nad kolénkem. Eliminujete tak riziko škůdců a předejdete vzniku plísní. Převislé muškáty zkraťte na délku 15 cm a obecně stačí, když zachováte 1/3 původní rostliny.

U muškátů vždy nejprve odstraňte nejen veškeré suché zažloutlé listy a květy, ale i nově vyrašené výhonky, které byste měli ustříhnout nad kolénkem. Zdroj: Shutterstock

Odpovídající zálivka

Muškáty je potřeba během zimy sem tam zalít, zpočátku tak jednou za týden, později tak třikrát do měsíce. Pozor si však dejte na přemokření, hrozilo by šíření plísní, což by muškát nemusel přežít. Stejně tak je rizikové i vyschnutí substrátu.

Během zimy muškáty kontrolujte

Sledujte, zda zvolené stanoviště rostlinám vyhovuje. Pokud muškáty začnou výrazně růst, odstraňte narostlé výhony a přemístěte rostlinu na chladnější místo. Jinak by rostlina mohla být později značně vysílená. Stejně tak kontrolujte, jestli se na muškátech neobjevili škůdci a v případě potřeby aplikujte odpovídající postřik.

