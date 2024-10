Na našich zahradách už dávno nejsou jen původní druhy rostlin, ale i celá řada krásných, ale zimomřivých druhů trvalek, které je třeba ochránit před holomrazy. Jak zazimovat okrasné traviny? Není to těžké a péče i o ně se rozhodně vyplácí.

Co s travinami na podzim?

Jak zazimovat traviny? Rozhodně je nestříhejte, tedy ne tak, že byste uťali celý trs! Ba naopak, většina travin se před příchodem zimy nesmí stříhat ani řezat, jelikož by mohl trs od středu promrznout a celá rostlina by uhynula. Jak tedy zazimovat?

Je to docela snadné. Podívat se můžete třeba na to, jak připravuje vysoké traviny na zimu autor příspěvku z YouTube kanálu Urob si sám.

Zdroj: Youtube

Zazimování okrasných travin

Nejsnazší je celý trs svázat v jeden snopek, čímž se právě střed rostliny dostatečně ochrání. U exotických travin nebo v mrazových kotlinách, kde hrozí opravdu silné promrznutí rostlin, je vhodné přidat dospodu snopu také mulč z listí nebo kůry, případně je možné rostlinu přihrnout půdou, ale nebývá to nutné.

V praxi to vypadá tak, že trávu vážeme do snopů režným provázkem zespoda nahoru a zhruba ve dvou třetinách celý trs stáhneme pevně a zavážeme. Svázaná tráva by měla odolat počasí, a to jak větru, tak i sněhu, proto se ujistěte, že drží dobře. Mulč může dosahovat až do výšky několika desítek centimetrů, nicméně to záleží na pěstebních podmínkách.

Pokud máte ale dvě šikovné ruce a nenecháte si ujít ani možnost přistoupit k trsu trávy kreativně, pak je možné stébla také zaplést jako cop. Nejenže trs vypadá velmi hezky a zajímavě i přes zimu, ale navíc stažením trsu rostlinu ochráníte stejně, jako kdyby byla bývala do snopku stažená provázkem.

Vrcholky klasů můžete použít jako dekoraci

Mezi zimomřivé a náchylné patří ozdobné traviny jako ozdobnice čínská, dochan psárkovitý, imperáta válcovitá, ostřice japonská či kavyl obrovský. Tyto krásné traviny mají často na konci léta a na podzim květy, které můžete na rostlinách nechat, ale také je lze ustřihnout těsně nad konci listů.

Na stříhání traviny samotné přijde čas až na jaře, kdy je vhodné mnohé seříznout zhruba na délku 10 cm nad zemí.

Ostříhané květy a různé jiné sušené klasy travin můžete snadno využít ke zdobení věnců či výrobu dalších dekorací pro dům i zahradu. Zvláště ohromné květy pampových trav jsou nádherné, stejně jako klasy dochanu nebo zaječího ocásku.

Zdroje: zahradaapriroda.cz, zahradnictvi-flos.cz