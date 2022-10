Mnoho lidí zimuje oleandr špatně a příští rok jim nevykvete. Jak je to správně?

Oleandr je atraktivní stále zelený keř s nádherným květenstvím. Abyste si mohli jeho krásy užívat i v další sezóně, měli byste vědět, jak rostlinu správně zazimovat.

Oleandry se řadí k oblíbeným květinám, které se v našich podmínkách pěstují v mobilních nádobách. Po sezóně je totiž nutné jejich správné zazimování, protože by chladné období nemusely přežít. Stejně tak tato rostlina potřebuje vhodné podmínky, abyste se příští rok opět dočkali jejích krásných květů.

Oleandr obecný (Nerium oleander)

Jedná se o dekorativní keř či strom, který ve volné přírodě dorůstá výšky až 6 metrů. Jsou pro něj charakteristické zelené listy a atraktivní květy, nejčastěji v růžové, bílé a žluté barvě.

Oleandry se řadí k oblíbeným květinám, které se v našich podmínkách pěstují v mobilních nádobách. Zdroj: Profimedia

Původní druhy oleandrů byly rozšířeny především ve Středomoří včetně severoafrického Maroka a Arabského poloostrova. Stejně tak v oblastech jižní Asie a na Dálném východě až po oblast jižní Číny. Proto potřebují ke správnému růstu vysoké teploty. Mrazíky by poškodily mladé výhony, které by následně odumřely.

Jaká teplota je pro oleandry v zimě optimální

Oleandr byste měli zazimovat ještě před prvními mrazíky. Rostlina by nikdy neměla být v místech, kde je teplota nižší než 2 °C. Proto vždy volte lokalitu, kde se teplota pohybuje mezi 2 až 12 °C. Kdyby byla teplota nižší nebo naopak vyšší, nemusel by vám keř v další sezóně kvést.

Oleandr potřebuje dýchat

Další důležitou podmínkou je dostatečně větratelný prostor. Zabráníte tak riziku nepříjemných a nebezpečných plísní. Při pravidelném větrání se vyvarujte průvanu, který by oleandru v žádném případě neprospěl.

Nepostradatelný je i dostatek světla

Nikdy oleandr nedávejte do tmavých prostor, podepsalo by se to na rostlině opadáváním listů. Využít můžete například staré zrcadlo, které odráží světlo. Dalším možným řešením je i fotosyntetická žárovka či zářivka se spektrem, které odpovídá dennímu světlu.

Oleandr zalévejte přes zimu jen střídmě, aby v misce nebyla přebytečná voda. Zdroj: Marianna Glavan / Shutterstock.com

Jak se zálivkou

Jelikož je zima pro oleandry obdobím vegetativního klidu, je nutné této situaci přizpůsobit vhodným způsobem i zálivku. Zalévejte jen střídmě, aby v misce nebyla přebytečná voda. Zbytečně by tak mohlo dojít k uhnívání kořenů. Vhodné je i občasné rosení. Nikdy by však zemina, v níž je oleandr zasazen, neměla vyschnout. Vhodná je spíše měkčí a odstátá voda, využít lze také dešťovku.

Zdroje: www.zahrada-centrum.cz, www.ceskestavby.cz, www.nasezahrada.com