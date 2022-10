Většina Čechů neumí rododendron správně připravit na zimu a ničí ho. Je to škoda

Rododendrony jsou krásné a okouzlující keře, které oživí každou zahradu. Především v období květu jsou naprosto nepřehlédnutelné. Proto byste se o ně měli řádně postarat i v tomto období, abyste o ně zbytečně nepřišli. Připomeneme vám, jak rododendron správně zazimovat, aby byl celý rok ve skvělé kondici.

Rododendrony je třeba správně na zimu připravit, protože jen tak se vám na jaře odmění záplavou výrazných a bohatých květů. Bez jisté ochrany a drobných zásahů by se totiž mohlo stát, že rostlina bude chřadnout a nebude se jí v příští sezóně dařit.

Jak se postarat o rododendrony ještě před zimou se můžete inspirovat ve videu:

Sestřih a odkvetlé květy

Pokud jste to ještě neudělali na sklonku léta po odkvětu, měli byste zbavit rostlinu starých odkvetlých květů a dopřát ji řez. Dočkáte se tak příští rok podstatně bohatšího a rozrostlejšího keře. Stejně tak byste měli pečlivě otrhat všechna špatná či napadená poupata. Většinou je sužují plísňové a houbové choroby, které by se mohly rozšířit po celém keři nebo na rostliny v blízkém sousedství. Nečekejte zbytečně až na jaro a odstraňte je právě teď.

Povrch zeminy lze také chránit rašelinou či substrátem pro kyselomilné rostliny, na které dáte vrstvu spadaného listí. Zdroj: Shutterstock.com / photowind

Jak ochránit rododendrony před mrazy

Tento druh dřevin je nutné celkově ochránit před zimními mrazy a studeným větrem. Odnesly by to hlavně vyvinuté pupeny květů. Je proto potřeba rostlinu zabalit, nejlépe do bílé netkané textilie. Bude tak chráněna i před ostrým zimním sluncem, které by mohlo způsobit předčasné probuzení a následné pomrznutí budoucích květů. Rostlinu obalte zhruba na přelomu listopadu a prosince.

Stejně tak zakryjte půdu v okolí chvojím. Povrch zeminy lze také chránit rašelinou či substrátem pro kyselomilné rostliny, na které dáte vrstvu spadaného listí. Jen pozor na listí z ovocných stromů, bývá často napadeno škůdci. Vhodné jsou listy bukové, javorové či březové. Na zimu rostliny nikdy nehnojte.

Pozor na sníh a polámání

V případě silného sněžení by se rododendrony mohly pod tíhou sněhu polámat, a tak byste neměli zapomenout na vybudování jednoduché stříšky, kterou snadno zhotovíte z pár latěk a rákosu nebo slaměných rohoží. Menší rostliny lze snadno ochránit, když kolem nich zapícháte větší větve chvojí a pak je zlehka svážete kolem keříku. Případný sníh je svou vahou nepoláme.

Rostlinu obalte netkanou textilií zhruba na přelomu listopadu a prosince. Zdroj: shutterstock.com

Vyhněte se fóliím

Na zazimování rododendronů nikdy nepoužívejte neprodyšné fólie. Vytvořili byste v podstatě skleník a rododendron by se mohl předčasně probudit a začít rašit. Ke keři by měl přes ochranu proudit okolní vzduch i vláha.

Rododendron vyžaduje zálivku

Pokud chcete, aby rododendron přežil zimu v těch nejlepších podmínkách, nezapomeňte na dostatek vláhy, a to i během zimních měsíců. Listy rododendronů totiž odpařují vodu i v mrazivých dnech. Zalévejte v bezmrazých dnech, a to vždy jen ke kořenům, nikdy byste neměli zasáhnout i listy. Během zimy by mohl rododendron nedostatkem vody totiž i uhynout.

