Jak zazimovat záhony, aby rostliny v mrazech netrpěly. Je to snadné

Chcete, aby vám příští rok zahrada hezky vzkvétala a plodila? Pořádně záhony zazimujte. Tady je pár tipů, jak na to.

První krok, který musíte udělat, je zbavit záhony plevele. Dejte si na tom záležet a každý kousek „nevítané zeleně“ vytrhněte i s kořínky. Pokud byste to neudělali, mohlo by se stát, že by vám vytrvalejší plané rostliny přežily až do jara. A to přeci nechcete! Vytrhaný plevel dejte na kompost. Pozor si ale dejte na „škodnou“, která produkuje semena. V žádném případě ji nedávejte na kompost, kde by se jen rozmnožila a stala se nebezpečím pro další rostliny. Raději je vytrhejte, usušte a spalte.

Plevel vytrhávejte důkladně i s kořeny. Zdroj: Profimedia

Kořeny zeleniny nechte v záhoně

Jak jednoduše zazimovat záhony, se můžete podívat ve videu:

Pokud máte na záhoně nějaké zbytky zeleniny určitě ji nevytrhávejte ze země! Naopak, vezměte si nůžky nebo nůž a rostlinku zastřihněte zhruba 1 centimetr nad zemí. Kořeny se v zemi rozloží a poskytnou živiny mikroorganismům, které vyživí půdu. Kanálky, které po kořenovém systému zbydou, nakypří půdu a tím pádem do ní lépe pronikne voda i vzduch.

Kořenové zbytky po zelenině či rostlinách se v zemi rozloží a stanou se základem pro živnou půdu. Zdroj: Profimedia

Nový podzimní doping

Listy sklizené zeleniny můžete dát na kompost, anebo si můžete udělat kompost rovnou na záhoně. Jak na to: Natrhejte zeleninový odpad na kousky a rozsypte ho po záhonu. Poté ho zasypejte 2 – 5 centimetrovou vrstvou kompostu. Během zimy se tenhle „zahradní odpad“ rozloží a dodá půdě novou porci živin. Na kompost ještě navrstvěte zhruba 5 až 15 centimetrů klasického slaměného mulče.

Mulč můžete nasypat i kolem zbytkové zeleniny na záhonech. Zdroj: Profimedia

Zbytky zeleniny, které se hodí

Mulč můžete přidat i na zeleninu, která vám zbyla na záhonu. Například růžičková kapusta je mrazuvzdorná a vydrží vám celou zimu. Jiné druhy zeleniny můžete ponechat do prvních mrazíků. Takový je třeba mangold, který s příchodem nižších teplot ztrácí své listy, ale jeho kořeny zůstávají v půdě. Proberou se na začátku jara, kdy začnou rašit první svěží lístky, které můžete rovnou sklízet. Do prvních mínusových teplot vám na záhoně vydrží i celer.

Mangold můžete nechat v záhonu před zimu. Na jaře sklidíte mladé lístky. Zdroj: Profimedia

Mulč láká hlodavce

Silná vrstva mulče láká hlodavce, kteří ji mají rádi, protože je výhřevná. Pokud máte na zahradě přemnožené hlodavce, dejte na záhon raději tenkou vrstvu mulče.

