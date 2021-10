Jak zazimovat zahradu, aby od jara skvěle prosperovala?

Zazimovaní zahrady není nic složitého, ale rozhodně se nevyplácí tyto podzimní práce zanedbávat. I několik dnů tuhých mrazů dokáže zahradu spálit a práce, kterou jste zeleni věnovali, přijde vniveč. Uložte zahradu k zimnímu spánku.

Práce se zazimováním se vždy vyplatí

Když se řekne zazimování, většina si vybaví obkládání nejcitlivějších rostlinek chvojím či geotextilií. Podzim na zahradě je ve znamění příprav na mrazíky a vegetační klid. Nachystejte zahradu na příchod zimy, jak nejlépe můžete, na jaře se ukáže, jak dobře jste svůj úkol zvládli.

Hrabání listí není jedinou podzimní prací na zahradě. Zdroj: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Zazimujte teplomilné rostliny

Všechny rostliny, které jsou teplomilné a nedokáží odolat mrazům, je potřeba přemístit dovnitř, pokud jste tak už neučinili. Světlý sklep, zimní zahrada, garáž nebo chodby jsou ideálními prostorami. Velké množství rostlin, které vyžadují přemístění, vydrží teploty od pěti stupňů, ideálně deseti. Proto i neobydlená chata či chalupa budou dostačenou ochranou přes zimní období. Takové rostliny ideálně pěstujte v samostatných květináčích, anebo v květináčích zasazených do záhonu. Pak je jednoduché přemístit je bez toho, abyste každou sezónu porušili kořenový bal rostlin. Mezi zimomřivé rostliny patří i bylinky jako bazalka, většina rozmarýnů, citronová tráva a bobkový list čili vavřín.

Teplomilné rostliny je potřeba přemístit do vnitřích prostor. Zdroj: Marianna Glavan / Shutterstock.com

Rostliny na zahradě zazimujte chvojím či geotextilií

Chvojím, listím nebo také mulčem přihrňte rostliny, které jsou náchylné k omrzání. Rozhodně tedy jahodníky, juky, pivoňky, různé okrasné keře a určitě také růže, které můžete zakrýt bílou textilií. Nezapomeňte ani na skalku, případně rostliny v květináčích, které mohou promrznout. Mrazuvzdorné květináče jsou jen některé z těch dražších. Pokud necháte rostliny v nádobách, musíte si být jisti jejich odolností.

Na zimu méně otužilou zeleň přikryjte bílou netkanou textilií. Zdroj: photowind/Shutterstock.com

Zazimovaná zahrada musí být čistá

Jak už bylo řečeno, zazimování není jen chvojí a mulč. Příprava zahrady na zimu je také úklid. Především listí je potřeba shrabat. Můžete jej použít na kompost, anebo právě k zazimování. Rozhodně je ale nenechávejte přes zimu na trávníku, anebo snad na dlažbě. Takovou chybu uděláte jen jednou. Listí by se přes zimu udusalo do vrstev, které by bylo na jaře těžké pohrabat. Využijte suchých dnů a udělejte maximum ještě teď na podzim.

Trávník je často velkou částí zahrady

Trávník můžete před zimou ještě jednou posekat, ale spíše na vysoko. Sekání je také docela příjemný způsob, jak se zbavit spadeného listí. Rozhodně se doporučuje trávník i pohnojit, případně dosít holá místa. K tomu se dá zakoupit speciální rychle klíčivá směs semen, případně travní směs „k záplatování“. Doporučuje se také provzdušnění trávníku i zbavení trávníku mechů či aplikace postřiku proti plísním.

Při posledním sekání posbíráte i spadené listí. Zdroj: encierro / Shutterstock

Zahrada jsou i záhony

Záhony potřebují také připravit na zimu. Vyplejte naposledy a zastříhněte odkvetlé rostliny. Jednou z náročnějších prací je rytí. Přerytí záhonů je rozhodně vhodné a pokud máte zaseté zelené hnojení, pak nutné. Některé vyseté druhy se nechávají na záhonu až do jara, ale jinak se obvykle rostliny na zelené hnojení posečou a zapracují rýčem do půdy už na podzim.

Přeryjte záhony a zapracujte zelené hnojení. Zdroj: Krasula / Shutterstock.com

Zazimujte a připravte na zimu i živý plot

Koncem října můžete také naposledy upravit živý plot. Zastřihnutý bude zdobit celou zimu a větvičky, listí nebo mulč můžete použít také k pokryvu jeho kořenů. Mráz může poškodit i vzrostlý živý plot, navíc mulč zabrání růstu plevelů v příští sezóně.

