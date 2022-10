Většina lidí zimuje muškáty špatně a ničí je. Toto je správný postup

Muškáty zdobí okna a terasy po celé léto svými pestrobarevnými květy. Péče o ně není nijak složitá, pouze zahrnuje pravidelnou zálivku a hnojení. Abyste se z nich těšili i několik dalších let, je potřeba muškáty správně zazimovat. Jak na to?

Muškáty neboli pelargonie patří mezi oblíbené květiny, jelikož nejsou náročné na údržbu. Zazimováním se pelargonie odvděčí v příští sezóně bohatšími květy a na jaře pak novými sazenicemi. Z tohoto důvodu je lepší věnovat péči pelargoniím teď na podzim, než každoročně na jaře kupovat nové sazenice. Není to nic složitého a ještě ušetříte!

Hlídejte si počasí

Muškát snese opravdu hodně, ale na mráz si musíte dát velký pozor. Pokud má teplota venku klesnout až pod nulu, je potřeba, abyste muškáty přesunuli dovnitř. Mráz by je totiž mohl zcela zahubit. Jestliže už nějaký ten mrazík přeběhnul, nemusíte házet flintu do žita. Muškátům by se nemělo nic stát, ale raději si se zazimováním pospěšte. Podívejte se na video, jak se správně zazimovávají muškáty:

Omezte zálivku a nehnojte

Jestliže jste doteď tak neučinili, pak s častou zálivkou okamžitě přestaňte. Muškáty se musí připravit na zimu, a proto není dobré, aby nadále výrazně rostly. Zalévejte je maximálně jednou za týden. Postupem času jim bude stačit zálivka pouze dvakrát za měsíc. Do jara se rovněž vyvarujte hnojení.

Celou rostlinu prohlédněte

Než muškáty vezmete domů, ujistěte se, že je rostlina naprosto zdravá. Odstraňte všechny suché, zažloutlé a nezdravé listy, uschlé květy i nová poupata. Takovým krokem předejdete vzniku a šíření nežádoucích plísní. Podívejte se, zda se na muškátu nevyskytují choroby. Vhodný může být také preventivní postřik proti škůdcům a plísním.

Získané výhonky můžete zasadit a muškáty tak rozmnožit. Zdroj: Profimedia

Pryč s výhonky

Aby se muškát zbytečně nevysiloval, je potřeba odebrat nově vyrašené výhonky. Ustříhněte je co nejhlouběji, těsně nad kolénkem. Takto získané výhonky můžete zasadit a muškáty tak rozmnožit. Převislé pelargonie zkraťte ještě na délku 15 centimetrů.

S muškáty domů

Dbejte na to, abyste muškátům vybrali správné místo na přezimovaní. Rozhodně by to neměla být místnost, kde je tma. Muškáty, jako každá jiná rostlina, potřebují dostatečné množství světla i v zimě. Umístěte je tedy na okna garáže nebo do chodby, kde se teplota pohybuje mezi 6 až 10 °C.

Pro zimování všech typů muškátů potřebujeme chladné prostředí a světlé místo. Zdroj: TTphoto / Shutterstock.com

Máte málo místa?

Jestliže se vám všechny objemné květináče domů nevejdou, pak je můžete trochu zredukovat. Rostliny z květináče vyndejte a oklepejte. Sestříhněte kořeny a umístěte je zpět, jen bez substrátu. Tímto způsobem se vám do jednoho květináče vejde více rostlin, které nakonec prosypte rašelinou, pískem nebo pilinami.

Kontrola jednou týdně

I když si myslíte, že jste zazimovali opravdu jen zdravé rostliny, může se stát, že v blízkosti ostatních rostlin je napadne choroba. Její šíření je pak velmi rychlé, a proto musíte včas zakročit. Pokud uvidíte něco, co se vám nezdá, raději postříkejte muškát chemickým prostředkem. V případě nového vykvetení se nebojte květy vytrhat. Rostlinu tak ušetříte poměrně velkého vysílení.

