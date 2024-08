Také mate pocit, že kupovaná rajčata nemají žádnou chuť? Právě proto si je pěstujeme doma na zahradách, kde se jim můžeme věnovat a v létě pak trhat sladké plody plné šťávy. Bude to ale chtít dobrý nápad a právě ten přinášíme. Je jednodušší, než byste si mohli myslet.

Ačkoliv může tato rada znít jen jako vtip, je míněna vážně a mnozí zahrádkáři by mohli na její výsledek přísahat. O co se tedy jedná? Chcete-li mít sladká rajčata, nasypte k nim jednoduše cukr. Ano, stále to není vtip. Opravdu to funguje.

Jak na sladká rajčata podle youtubového videa od Gardening Wise:

Cukr ke kořenům

Docela obyčejný cukr, který máme v každé kuchyni, se bude hodit i při pěstování rajčat. Nemáme samozřejmě na mysli, že byste měli osladit každý zralý plod, ale hrst cukru je potřeba v době zrání nasypat kolem každé rostliny.

Tento zásah má hned několik pozitivních účinků, ale hlavní je výsledek, kterého se touto cestou dobereme, tedy opravdu sladké a šťavnaté plody.

Podpořte mikroskopický život v půdě

“Hnojení” cukrem neznamená, že se jeho sladká chuť přímo přelije do samotných rajčat, ale jde o jeho působení v půdě, z něhož mají rostliny prospěch. Podpora mikrobiálního života v půdě, který je důležitý pro doplňování živin, jež se následně kořeny vstřebávají do zelené hmoty, jež může sílit a jako zdravá rostlina se dokáže lépe postarat o plody a dovést jejich chuť k opravdové dokonalosti.

Posypat, nebo zalít?

Zatímco jedni zahrádkáři využívají suchý cukr, který nasypou přímo k rostlinám, jiní jej rozpouštějí ve vodě, kterou následně použijí jako zálivku. V takovém případě zkušení pěstitelé doporučují použít na jeden litr vody lžíci cukru. Takovou kůru opakujte každé dva týdny a můžete se začít těšit na nejlepší rajčata, jaká jste kdy vypěstovali.

Chuť rajčat můžete ovlivnit sami poměrně snadno

Zkuste i další možnosti

Cukr ale není jediná metoda, jak dosáhnout sladkých a chuti plných rajčat. Na jejich kvalitu mají vliv také další látky a prvky, jako je dusík, který dodá rostlině sílu k jejímu růstu a tím i oporu pro následné plody.

S tímto prvkem to ale nesmíme přehnat, jinak bychom získali víc listů než úrody, a to určitě není naším cílem. Naopak fosfor podporující kvetení a následně draslík pro růst a zrání plodů, budou velmi užitečné i ve fázi, kdy jsou již plody utvořeny a nyní získávají svoje finální vlastnosti.

Zalévejte pravidelně a snižujte dávky

Jak zalévat rajčata ve fázi dozrávání plodů? Pravdou je, že zálivka musí být pravidelná, dostatečná, ale nikoliv přehnaná. Při střídání sucha a vlhka byste se mohli dočkat poškozených a popraskaných plodů, proto je dobré se rajčatovému záhonu pečlivě věnovat. Jestliže ale přibližně týden před plánovanou sklizní zálivku omezíte, dojde ke zvýšení koncentrace cukrů v plodech a tím získáme ještě sladší chuť rajčat.

Dobrá rada pro příští rok

A nakonec: bez sluníčka to prostě nepůjde. Pokud jste na jaře zasadili rajčata na stinné místo, teď už svoji začátečnickou chybu patrně nenapravíte, ale pro příští rok máte jedno důležité poučení – pro rajčata vybírejte vždy dobře osluněný pozemek. Odměna za tuto pozornost bude opravdu sladká.

