Je ideální čas zbavit se pařezu v zahradě: Tyto snadné a levné postupy fungují

Pařez slouží v lese jako fajn sedátko k odpočinku, ale na zahradě působí trochu jako nepatřičná ozdoba. Chcete se jí zbavit? Víme, jak na to.

Ještě než začnete uvažovat o likvidaci, máme pro vás jedno smírčí řešení. Zkuste pařez využít jako praktickou dekoraci. Jak? Můžete na něj položit osázenou mísu nebo vyříznout jeho střed a použít ho jako přírodní květináč. Dřevěný pahýl se také hodí pro pěstování dřevokazných jedlých hub – například hlívy ústřičné – která ho postupně rozloží.

Pokud je pařez vyšší, můžete ho použít jako přírodní sochu, například v romantickém zákoutí s jezírkem, případně ho osázet sukulenty. Zkrátka pařez není k zahození a dá se docela dobře zužitkovat. Jediné, na co si musíte dát pozor, jsou pařezy listnatých stromů, na kterých se často objeví „výmladky“ – nežádoucí výhonky. Jejich růstu zamezíte, když dřevo ošetříte selektivním herbicidem (například Roundupem).

Staré torzo stromu jako přírodní květináč. Zdroj: Profimedia

Na pařez můžete umístit mísy s květinami. Zdroj: Profimedia

Jak pařez zlikvidovat

Pokud vám je pařez trnem v oku, pak už není co řešit. Nejjednodušší způsob, jak se dřevěného torza zbavit, je koupit Pařezník. Jde o sypký chemický přípravek, který koupíte běžně v hobbymarketech, drogériích nebo zahradnických centrech. Obvykle se prodává v balení po 250 g (cena se pohybuje kolem 60 Kč). Počítejte s tím, že budete potřebovat rovnou několik balení.

Než ale dojde ke „smrtonosné dávce“, musíte na ni pařez pořádně připravit. Jak na to: Do středu pařezu vyvrtejte několik děr o průměru 2 cm a hloubce 20 cm. Stejné otvory vytvořte i po stranách, aby se díry propojily. Čím je pařez objemnější, tím udělejte více děr. Do každé díry nasypte přibližně 100 g přípravku. Hotovo? Pak poprašek důkladně zalijte teplou vodou. Pařez zalévejte horkou lázní zhruba 4 – 6 týdnů. Díky tomu se sypký přípravek změní v aktivní chemikálii, která pomalu, ale jistě rozloží dřevo. Během postupné likvidace dbejte na to, aby na pařez nepršelo. Déšť by totiž Pařezník hravě vyplavil.

Do pařezu vyvrtejte díry. Do nich pak nasypete Pařezník s horkou vodou. Tenhle smrtící koktejl pařez postupně rozloží. Zdroj: Profimedia

Kučování – metoda pro siláky

Už jste se někdy prali s pařezem? Tahle disciplína je výhradně pro siláky a vyžaduje rovnou několik párů silných rukou. Máte je? Na kučování je ideální den, kdy je pod mrakem. Vlhký vzduch vám trochu usnadní práci. Jak na to: Připravte si rýč, lopatku, malou lopatku, krumpáč, sekyrku, kolečko, případně i ruční pilku. Nejdříve obryjte pařez. Počítejte s tím, že staré stromy mají docela rozsáhlé kořeny. Jakmile na nějaký narazíte, odsekněte ho sekyrkou. Hlínu, kterou při kopání „vyryjete“ dávejte stranou, bude se vám hodit na pozdější zasypání díry po pařezu. Nenechte se odradit namáhavostí a délkou operace. Snažte se docílit toho, abyste s pařezem mohli hýbat a postupně ho vyviklat jako mléčný zub. Jakmile se svého „dřevěného soupeře“ zbavíte, jámu zasypte zeminou. Je možné, že pokud byl výkop větší, půda slehne. Proto ji ještě průběžně doplňujte, než se úplně vyrovná a splyne s okolím.

Pařez má propracovný kořenový systém. Jeho odstranění je proto velmi pracné a namáhavé. Zdroj: Profimedia

Kořeny pařezu odstraňte pilou nebo sekyrkou. Zdroj: Profimedia

