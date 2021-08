Jak účinně zlikvidovat vosy v zemi: Z hnízda udělejte past

Zlobí vás vosy na zahradě? Vyletují z děr v půdě a otravují vás u jídla? Pokud vám už docházejí nervy, bude vás jistě zajímat, jak zlikvidovat vosy v zemi!

Agresivnější vosy jsou otravné

„Jak byt tady bylo krásně, kdyby tu nebyly ty děsný vosy.“ Hlášku z neobyčejně poetického filmu Slavnosti sněženek znají snad všichni. „Děsný vosy“ se dají strpět jen do okamžiku, kdy se vám nezačnou příliš míchat do života. Pokud máte v rodině alergika, pak bude práh vaší trpělivosti ještě o něco nižší než u všech ostatních. Vosy jsou na rozdíl od včel často skutečně otravné. Jídlo i lidé jim prostě voní. Rychlou gestikulaci nebo nešikovné ohnání si často berou osobně. Bohužel, nebojí se atak okamžitě oplatit. Ať si kdo chce, co chce říká, včely a vosy se v tomto ohledu nedají srovnávat.

„Jak byt tady bylo krásně, kdyby tu nebyly ty děsný vosy.“ Zdroj: David Barley / Shutterstock.com

Hnízda v zemi mohou být problematičtější

Alergici na vosí a včelí bodnutí, jako já, jsou proškoleni skrz naskrz jak se chovat v přítomnosti tohoto bodavého hmyzu. O něco agresivnější vosy jsou všetečné a budují svá hnízda nahodile. Hnízdo v neobývaném krovu nemusí být problém, dokud se nerozhodnete vyměnit prasklé tašky. I při takové práci vás ale vosy nemusí příliš vnímat. Pokud se vám zabydlí v zemi na zahradě, může to být docela nepříjemné. Zvlášť pokud se po zahradě pohybují malé děti. Ať už jste milovníky přírody nebo ne, někdy musí vosí hnízdo pryč.

Z hnízda udělejte past

I když mohou být vosy v zemi nepříjemnější, jejich likvidace může být o to snazší. Hnízdo se jim totiž stane osudnou pastí. Ať už se to zdá jakkoli jednoduché, pracujte obezřetně a počítejte i s pár žihadly. Rozhodně doporučuji uchýlit se k likvidaci vos až v podvečer, kdy už není hmyz moc aktivní a nevylétává. Děti nechejte uvnitř domu a vyzbrojte se rychlovarnou konvicí s vroucí vodou a troškou mýdla, sirnými knoty, případně insekticidy. Alergici si nachystají Fenistil, Claritine a mobilní telefon, aby si přivolali sanitku. My alergici jsme totiž proškolení, ale bojíme se. Rozhodně tedy já ano.

Vosí hnízdo v zemi je často větší problém, zvlášť když se po zahradě pohybují děti. Zdroj: Profimedia

Jak na likvidaci vosího hnízda v zemi?

Do hnízda bývá obvykle jen jeden přístupový otvor. Pokud ho pořádně prolejete vřelou vodou s mýdlem a zacpete drnem nebo hrudkou hlíny, může být po všem. Jestli se vám to nezdá, můžete si vybrat jiný živel a zatopit vosám! V drogérii nebo včelařských potřebách si pořiďte sirné knoty a zapalte je v hnízdě. Další možností je chemická válka za pomoci insekticidů. Rozhodně doporučuji pořídit sprej s dlouhým tenoučkým brčkem, kterým dosáhnete, a navíc správně zamíříte přímo do hnízda. Insekticidy je potřeba použít opakovaně. Pokud by se vám povedlo strčit brčko do hnízda a uzavřít vchod hlínou, budete mít docela dobrou naději na úspěch. Pokud ovšem nejsou všechny vosy uvnitř, tak jako tak bude potřeba zákrok stejně zopakovat.

