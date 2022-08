Líhnou se vám v nádržích a sudech na zahradě komáři? Takto jim v tom zabráníte

Pěstovat si tyhle malé upíry ve vlastních nádržích na vodu by mohl jenom masochista. Nicméně spousta z nás to dělá, aniž by o tom věděla. Jak zničit larvy komárů v zahradních sudech a nádržích?

V Čechách žije příbližně 40 – 50 druhů komárů. Okupují převážně lužní lesy a vodní plochy, kde se mohou pěkně nerušeně množit. Což o to, kdyby zůstali pěkně na místě, člověk by je jakž takž toleroval. Ale většina těchto „malých pijáků krve“ přilítá na naše zahrady, do domácností a chat. A to už je trošku problém.

Mezi nejčastějí nájezdníky patří komár pisklavý (Culex pipiens). Poznáte ho hlavně podle vysokého pisklavého sopránu, kterým vám bzučí přímo do ucha. Otravný je i komár obtížný (Culex pipiens molestus), který své jméno získal po obzvlášť invazivních předcích. Říká se, že tento druh komára vznikl v londýnském metru. Za 2. světové války se právě tam schovávali lidi před bombardováním. Když pak vyšli na světlo, byli celý poštípaní. Tohle komando útočných komárů se dodnes zdržuje v šachtách, kanálech, ale i v bytech a domech, kde je schopno vegetit celý rok.

Komáří samičky potřebují lidskou krev jako zdroj bílkovin pro dozrávání komářích vajíček. Zdroj: Profimedia

Komár se vyvíjí dva týdny

Mít doma komáry je za trest. Ovšem málokdo ví, že tihle malý predátoři se množí v poměrně nenáročných podmíkách, které nabízí váš byt, ale i zahrada. A ta hlavně! Sudy s dešťovou vodou… Zahradní jezírka, fontánky, ucpané okapy, kaluže, staré penumatiky… To všechno vytváří ideální místo pro další a další komáří životy. Jak takový zrod komára probíhá? Jednoduše, samička si najde stojatou vodu. Naklade na ni vajíčka, ze kterých se za dva dny vylíhnou larvy. Ty žijí z kyslíku a vodních mikroorganismů. Jakmile se vykrmí, stanou se z nich kukly a nakonec dospělí komáři. A pak? Začne rozmnožovací koloběh nanovo. Aby samička ale měla dostatek energie na kladení vajíček, potřebuje bílkoviny. A ty dostává právě z lidské krve.

Komáří larva a kukla. Živí se kyslíkem a vodními mikroorganismy. Zdroj: Profimedia

Pozor na sudy

Pokud nechcete sloužit jako švédský stůl pro hejno komárů, obejděte zahradu a zakryjte všechna místa, kde by se mohli vyskytovat. Pokud na sud s dešťovou vodou nemáte těsnící víko, stačí použít hustou síťku, přes kterou se komáří samička nedostane.

Zahradní sud se zálivkou se stává častým útočištěm pro larvy komárů. Zdroj: Profimedia

Je pozdě a komáři jsou už ve vodě?

Někdy se stane, že než se rozhoupete k činu, naklade samička vajíčka do sudu se zálivkou. Jak se můžete komářích larev zbavit?



JEDLÝ OLEJ – Když ho nalijete (samozřejmě v přiměřeném množství) na hladinu, vytvoříte neprodyšnou vrstvu. Larvy se přes ní nedostanou ke kyslíku a zahynou.



HAŠENÉ VÁPNO – Na 200 litrů vody přidejte 1 lžičku hašeného vápna. Poprašek změní kyselé pH vody na zásadité. Většině rostlin tahle zálivka nevadí. Komáři v ní ale najdou smrt.



PŘÍPRAVKY NA HUBENÍ KOMÁRŮ – Používají se v krajním případě. Sice neublíží rostlinám ani zvířatům, ale mají toxický základ, který může vyhubit ryby či další vodní organismy.



NACHYTEJTE KOMÁŘÍ LARVY DO SÍŤKY – Tenhle mechanický způsob odstranění nepřítele je namáhavý, ale spolehlivý. Larvy pak můžete použít jako krmivo pro akvarijní ryby. Většina z nich si na nich pochutná.

Komáří kolonie v jezírku

Komárů v zahradní studánce či jezírku se zbavíte tím, že „rozpohybujete“ vodu. V čem vám to pomůže?



JEZÍRKOVÉ FONTÁNY

Tyhle „přemílači“ vody jsou dobrým pokusem. Ale bohužel některé komáří druhy jsou vůči nim imunní.



PŘIROZENÍ NEPŘÁTELÉ

Nejlepším řešením je nasadit do jezírka či studánky ryby, larvy vážek, znakoplavky nebo kleštěnky. Komáří larvy jsou pro ně vítaným zpestřením jídelníčku. A vy pak budete mít klid.

Zahradní jezírka jsou krásná, ale zároveň bývají líhní komárů. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.zena-in.cz, www.edukafarm.cz