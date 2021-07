Jak vyhnat mandelinku bramborovou a nezaneřádit si zahradu chemií

Pěstitelské období je v plném proudu. Zahrada se zelená a láká nejen nás, ale také různé škůdce. Mezi ty nejznámější a nejobávanějši patří mandelinka bramborová. Drobný brouček, který dokáže zničit celou úrodu.

Mandelinka bramborová

Mandelinka neboli americký brouk je nejznámější škůdce oblíbených brambor. Je 6-11 mm dlouhá a pyšní se pestrým žlutooranžovým tělem. Její původní domovinou je Severní Amerika. Od roku 1859 se však začala hojně rozšiřovat napříč USA, Evropou a Ásií. Do Českých zemí dorazila v 50. letech a její invaze nabrala podobu kalamity. Tu komunistická strana ihned využila k propagandě. Americký brouk byl označen za imperialistický útok a Západ byl obviněn, že mandelinku vysazuje na česká pole pomocí letadel. Děti ji organizovaně sbíraly a masivně se použilo i DDT. Útok mandelinky byl nakonec zažehnán.

Pažravá mandelinka

Listy bramborové natě pojídají jak larvy, tak dospělci. Mandelinka se dokáže velmi rychle množit. Za jeden rok se mohou vylíhnout až tři generace brouků, kteří jsou doslova nenasytní. Proto je třeba rostliny chránit celé vegetační období. Od dubna, kdy se mandelinka probouzí ze zimního spánku, po květen až červenec, kdy dochází k hromadnému kladení vajíček až do podzimní sklizně brambor.

Jak zničit mandelinku

Pokud jste zastánci ekologického hospodářství, určitě vás potěší, že mandelinku můžete zničit i bez použití chemie. Boj s ní však musí začít již brzy na jaře.

Výběr místa

Jelikož mandelinka přezimuje v půdě, neměli byste brambory vysazovat na stejné místo jako v předešlém roce. Jakmile by se brouk na jaře probudil, napadl by natě rostlin.

Sláma

Jedním z přírodních způsobů, jak bojovat s mandelinkou, je nastlání slámy mezi řadu mladých rostlin. Slámu nastelte do výšky 6-10 cm, aby zabránila pohybu přezimovaných jedinců. Tato metoda má další benefity. Eliminujete růst plevele, zadržuje vláhu, chrání před přímým slunečním zářením, větrem, zabraňuje erozi, degradaci půdy a obohacuje ji o důležité živiny jako je dusík, fosfor a draslík.

Popel

Účinnou metodou, jak zabránit šíření brouka, je použití popela. Nasypte ho na zelené části rostliny a na zem vždy ráno a po dešti. Použít také můžete postřik, kdy 100 g prášku smícháte s 10 l vody. Rostliny ošetřujte 1-2 krát za 2 týdny. Po odkvetení stačí jedenkrát do měsíce.

Kopřivový výluh

Pokud máte za zahradou kopřivy, využijte jejich sílu naplno. Do desetilitrového kýble jich dejte co nejvíce a zalijte je vodou. Za cca 5-7 dní výluh přeceďte a nalijte do rozprašovače. Tento postřik je účinný především proti čerstvě vylíhnutým larvám.

Pokud máte za zahradou kopřivy, využijte jejich sílu naplno. Udělejte si z nich výluh proti mandelince. Zdroj: Roman023_photography/Shutterstock.com

Bylinky proti mandelinkám

Mandelinka nesnáší některé druhy rostlin, jako je křen selský, rajče, kopr, tymián, šalvěj, celer nebo máta peprná. V jejich sousedství se odmítá usadit. Proto je zasaďte mezi brambory.

Kukuřičný škrob

Listy brambor posypejte kukuřičným škrobem a jemně je navlhčete. Mandelinka se nafoukne a odumře. Rostlinám mouka neuškodí.

