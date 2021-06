Jak zničit mech v betonu a dlažbě bez chemie: vodka, horká voda, sůl a soda

Abychom měli čistý chodník, příjezdovou cestu nebo pěšinku na zahradě, nestačí jen zametat. Často se nám do betonu či dlažby rozšíří plevel, tráva nebo mech. Krom toho, že nezdobí, kořenový systém narušuje a zvětšuje spáry a praskliny. Postupně se dlaždice začnou trhat od sebe a beton nevratně popraská.

Zdroj: bydleni.instory.cz, www.nasezahrada.com

Volbou přírodních prostředků můžeme růst rostlin podpořit nebo je naopak zničit. Bohužel i v případě, že budeme slavit úspěch a dotěrný plevel zlikvidujeme, bude třeba odstranit zbytky rostlin manuálně. Ale bude o polovinu práce méně!

Proč to prostě nevyplít?

Ale jistě. Plevel nebo mech můžeme odstranit i ručně, ale je to poměrně náročné. Každý, kdo někdy čistil plevel ze spár ví, že vytrhnout plevel i s kořeny je docela těžké. Mechy koření jen mělce a lze je vyškrábnout nebo vymést drátěným kartáčem. Naopak plevely jsou známy svým dobrým, hluboko rostoucím kořenovým systémem. Nožík je tak akorát plochý, aby se dostal do spáry, ale často nedosáhne dostatečně hluboko. Pokud se nám nepovede plevel zlikvidovat celý, znova nám vyroste na stejném místě a my do nekonečna čistíme tutéž spáru. Navíc plocha příjezdu nebo chodník mohou být poměrně velké. Pokud nejste obrněni trpělivostí, možná radši sáhnete po něčem, co pomůže plošně.

Na ošetření venkovních dlažeb a betonu máme pár tipů.

Použití sody je velmi jednoduché a bezpečné Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Jedlá soda

Nenahraditelným bojovníkem v zápase se špínou v domácnosti i problémy na zahradě, je jedlá soda. Samozřejmě existuje množství chemických postřiků, které lze zakoupit v zahradnictvích a nákupních domech. Možná jste je jen zapomněli připsat na seznam a koupit. Nebo zvažujete omezení chemikálií ve vašem okolí a návrat k přírodním prostředkům.

Tak jako tak, soda může pomoci. Její použití je velmi jednoduché a bezpečné i v případě, že dlažba nebo betonová plocha přímo sousedí se zelení. Soda rozmíchaná s vodu v poměru 1:1 vytvoří konzistentní kaši. Tu pak nanášejte do spár především tam, kde už vám plevel, tráva nebo mech rostou. Zatímco u postřiků se snažíme rostliny nepoškodit, v tomto případě je tomu právě naopak. Horké přímé slunce proto není překážkou! Stejným způsobem můžete ošetřit spáry a praskliny preventivně.

Ocet

I kyselý ocet zatočí s trávou i plevelem a pomůže je na dlouhou dobu odstranit. Navíc není potřeba žádných složitých příprav. Ocet lijte přímo do spár za suchého počasí, aby se vám deštěm neodplavil. Do druhého dne by mělo být po problému. Uhynulý plevel odstraňte vyškrábnutím nebo vytržením. O kořeny už se starat nemusíte. Dejte si ale pozor kam ocet lijete a kde všude zateče. Pokud byste takto zalili i jiné okrasné květiny nebo zeleninu, uhynou také.

Použitím agresivní soli vyřešíte mnohé a patří sem i likvidace plevelů v chodníku Zdroj: AlenKadr / Shutterstock.com

Sůl nad zlato

I použitím agresivní soli vyřešíte mnohé a patří sem i likvidace plevelů v chodníku. Navíc sůl máme doma ve větším množství všichni a její případný nákup obstaráme v každém malém krámku i na vsi. Stejně jako sodu i sůl smíchejte s vodu v poměru 1:1. Slaný roztok lijte opatrně do spár a dejte si veliký pozor, abyste nepoškodili jiné květiny. Ve slaných spárách nepřežije nic minimálně tak dlouho, dokud se sůl zpod chodníků a cest, časem nevyplaví. Tento způsob je vhodný po částečném odstranění plevele, kdy se chceme jistojistě zbavit kořenů, z obavy o opětovné vyrašení.

Horká voda nebo vodka?

Naše babičky měli ještě jiné triky v rukávu. Vřelou vodou litou z konve opařili, co jim stálo v cestě. Ačkoli je tento způsob skutečně primitivní, s odstraňováním plevele pomáhá a nezanechá ani tu nejmenší chemickou stopu. Když už nevíte kudy kam, počastujte plevel alkoholem. Pokud je vám líto vodky, najděte líh! Dvě polévkové lžíce a hrnek vody jsou zaručeným zabijákem čehokoli, co ze spáry vystrčí byť jen jeden lupínek.