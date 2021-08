Svilušky: Jak na ně, než vám zničí zahradu? Toto jsou rady odborníků

Usadily se vám na zahradě svilušky? Jde o nenápadné a dost nepříjemné roztoče. Jakmile najdou někde vhodné podmínky k životu, snadno zlikvidují nejen celou vaši úrodu, ale podmaní si okrasné záhony a klidně i všechny pokojové rostliny. Chcete vědět, jak se tyto potvory dají zničit?

Zdroje: www.chytre-bydleni.cz, www.idnes.cz, abecedazahrady.dama.cz

Neviditelní zabijáci

Pravděpodobně jste je nikdy neviděli, protože lidské oko je téměř nepostřehne. Jsou to velmi drobní roztoči, kteří sotva dosáhnou velikosti půl milimetru. Vyvinuté dospělé svilušky mají různé barvy. Některé jsou zcela bezbarvé či bělavé, jiné zas oranžové, červené či černé.

Doloženo je jich více než 1200 druhů. Více než stovku jich lze považovat za škůdce a přibližně deset z nich za absolutní škůdce, kteří mohou způsobit poměrně velké množství problémů. Přestože se jedná o miniaturního tvora, dokáže s přehledem potrápit každého zahrádkáře i pěstitele domácích rostlin.

Za jednu sezónu může vzniknout až dvacet generací svilušek. Zdroj: Profimedia.cz

Bleskové rozmnožování

Z vajíčka se vylíhne zakladatelka, která sice nemá křídla, zato však dokáže naklást i bez oplození mnoho nových vajíček, z nichž vzniknou další samičky a jsou její genetickou kopií. Vlastně se jedná o klonování. Za jednu sezónu může vzniknout až dvacet generací! Až na jejím sklonku se začínají rodit samečci, kteří mají za cíl oplodnit zbylá vajíčka. Z nich se pak na jaře opět líhnou nové samice zakladatelky a tak je to pořád dokola.

Jak poznáte přítomnost svilušek

Svilušky si lebedí za teplého a suchého počasí, takže buďte ostražití už během jara, ale hlavně v létě věnujte vašim rostlinám na zahradě zvýšenou pozornost. V bytech se svilušky častěji objevují přes zimu, vyhovuje jim prostředí přetopených bytů, kde se drží suchý vzduch.

Některé druhy svilušek vytvářejí na napadených rostlinách pavučiny. Zdroj: Profimedia.cz

Podobně jako mšice vysávají šťávu z listů a rostlinu tím oslabují. Postupně pak chřadne, až nakonec zcela uhyne. Prvními viditelnými příznaky jsou malé žlutavé nebo bělavé skvrny, zejména okolo středního žebra a větších žil listů. Jakmile se tyto skvrny zvětšují a spojují, prázdné buňky dodávají některým částem listů bělavý nebo stříbrně průhledný vzhled. Později začnou žloutnout, hnědnout, až postupně uschnou a odumřou.

Většinou si můžete všimnout i jemných pavučin mezi spodní stranou listů a vrcholem výhonů, ale ne všechny druhy svilušek je vytvářejí. Když budete chtít svilušky najít, hledejte je spíše na spodní straně listů a stoncích než na květech či plodech. A doporučení? Určitě si vezměte na pomoc lupu.

Ověřené tipy, jak se svilušek efektivně zbavit

Vypusťte do boje přirozeného predátora

Jedná se o velice účinnou metodu, kterou doporučují mnozí odborníci. Využít můžete dravé roztoče, berušky a vosičky, které jsou běžně k dostání buď v kamenných obchodech, nebo i na internetu. U slunéček jsou dodáváni dospělci, popřípadě larvy, které jsou uzavřené volně v papírových trubičkách zatavených do mikrotenu. V obalech bývá přítomno malé množství potravy, aby vydrželi. Dravé roztoče pak pořídíte na páskách, které se na podzim připevňují sešívačkou či provázkem na stromy, kde se ponechají až do jara, kdy se roztoči rozlezou do listů.

Predátor Typhlodromus pyri. Zdroj: Profimedia.cz

Jedním z doporučovaných a velmi schopných dravých roztočů je Typhlodromus pyri, který je dodáván na pásech. Vyjádřili se k němu odborníci ze společnosti Biocont Laboratory z Modřic u Brna, kde speciální pásy vyrábějí: „Při jarním oteplení se roztoči probudí, rozlezou po dřevinách, a budou-li mít optimální, tedy nechemické podmínky k životu, na stanovišti zůstanou.“ (www.idnes.cz)

Na principu ekologické ochrany pomocí těchto roztočů pracovali už od roku 1986 zakladatelé firmy Milan Hluchý a Miloslav Zacharda. Plstěné pásy používají jak malopěstitelé, tak i velcí profesionální sadaři a vinaři.

Chemické prostředky

Přestože jsou vysoce účinné, jejich nevýhodou je, že kromě svilušek často zahubí i to, co nemají. A hlavně mají vždy určitou ochrannou lhůtu, během níž nebudete moci konzumovat postříkanou úrodu.

Insekticidní prostředky

Jejich použití je výhodnější než to chemické, protože jsou mnohokrát vyrobeny na přírodní bázi a na současném trhu je jich v nabídce mnoho.