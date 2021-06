Jak vylepšit úrodu rajčat? 4 tipy profesionálů, které vám výrazně pomohou

Rajčata patří mezi oblíbenou zeleninu nejen na talíři, ale také mezi pěstiteli. Spousta z nás, když přemýšlíme o vlastní zelenině, se rozhodne právě pro rajčata. A není divu. Chuťově vynikající plody s nezaměnitelným aroma jsou nepostradatelnou součástí nejen letní kuchyně. A přestože se rajčata dají koupit v každém supermarketu, není nad domácí produkci. Nejenže nás zásobí chuťově často mnohem lepší úrodou, ale zároveň nám dá radost z vlastních výpěstků.

Zdroje: www.idnes.cz/hobby/zahrada/cervnova-pece, www.idnes.cz/hobby/zahrada/pestovani-rajcat, www.express.co.uk, zahradník Čestmír Vorlíček

Pěstování rajčat není náročné, ale pro bohatou a zdravou úrodu je potřeba znát určité zásady. Ty hlavní bychom mohli shrnout zhruba do čtyř bodů.

Rajčata rozhodně nepatří mezi suchomilné rostliny, naopak vyžadují hojnou a pravidelnou zálivku Zdroj: Profimedia.cz

Zálivka je klíčová

Rajčata rozhodně nepatří mezi suchomilné rostliny, naopak vyžadují hojnou a pravidelnou zálivku, a to zvlášť když se na nich vyvíjejí plody. Pravidelnost zálivky je velmi důležitá, sporadické, nepravidelné zalévání může zapříčinit hnilobu květu. To je jeden z příznaků nedostatku vápníku, který také může následně způsobovat praskání a rozštěpení rostlin. Substrát by tedy měl být stále rovnoměrně vlhký, rozhodně ho nenechte vyschnout, abyste to následně rostlině vynahrazovali pořádnou sprchou. A pamatujte, že se rajčata zalévají ráno nebo večer, rozhodně ne za poledního úpalu, a vždy přímo ke kořenům, nikdy ne na list, neřkuli květ nebo plod. Samozřejmě čím teplejší počasí je, tím se zvyšuje spotřeba vody.

Hnojení plodům jen prospěje

Rajčatům též svědčí přihnojování, neboť obecně mají ráda bohatou a úrodnou půdu, a také slunné místo, kde jsou ale chráněna před přílišným působením přírodních živlů, jako je třeba studený vítr. Když jim tedy každý týden poskytnete dávku nejlépe tekutého hnojiva určeného právě pro rajčata, na kvalitě úrody to poznáte.

Tyčková rajčata je třeba zbavovat postranních výhonů. Zdroj: Shutterstock.com

Tyčková rajčata je potřeba vyvazovat a vyštipovat

Tyčková rajčata rostou na vysokých rostlinách, které je potřeba během růstu podpořit oporou, nejlépe kolíkem nebo tyčkou, a to kruhového průměru, protože o hranatou oporu by se mohla rostlina zranit. K opoře rostlinu vyvazujte měkkým provázkem. Místo kůlu s provázkem můžete použít také speciální ocelovou spirálu, do které se stonek postupně, jak rostlina roste, vplétá. Dále je nutné odstraňovat přebytečné výhonky, které by rostlině zbytečně braly energii, kterou využívá na tvoření plodů. Někdy je vhodné odstranit i listy v blízkosti plodů, tak aby na ně dopadalo více slunečního světla. To platí především pro keříková rajčata, u nichž je někdy vhodné keř trošku prosvětlit, aby se sluneční paprsky dostaly i k plodům do středu keře. To potvrzuje i Čestmír Vorlíček, zahradník ze společnosti Botanicus v Ostré. „Pokud pěstujeme rajčata tyčková, tak je musíme pravidelně přivazovat ke kolíku nebo tyčce, a provádíme takzvané vyštipování. To je odstraňování postranních výhonků, které vyrůstají v úžlabí každého listu. Koncem srpna pak zaštípněte, tedy odstraňte vegetativní vrchol, protože od rozkvětu květenství po dozrání rajčat uplynou dva měsíce, takže pokud necháte rostlinu růst dál i po letních prázdninách, stejně nestihnou všechny nasazené plody dozrát, jen by zbytečně rostlinu vysilovaly,“ radí zkušený zahradník.

Rajče s bazalkou neladí jen na talíři

Rajčata nejenže s bazalkou skvěle chutnají, ale neméně výborně se doplňují i na zahradě či balkoně. Nejenže prý pěstování bazalky vedle rajčat zlepšuje chuť i vůni těchto rajských plodů, ale přítomnost bazalky odpuzuje škůdce, včetně mravenců, kteří by si na rajčatech jinak mohli pochutnávat. Vysadit by se rostliny měly v poměru dvě rostliny rajčat na jednu bazalku. Navíc budete mít vynikající kombinaci do kuchyně neustále rovnou po ruce.