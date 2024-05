close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Kateřina Jelínková 18. 5. 2024 clock 3 minuty video

V domácnosti a hlavně na zahradě lze využít prakticky všechno. Věděli to naši předci a měli bychom si to uvědomit i my. Nejenže výrazně ušetříme, ale zároveň pomůžeme přírodě i sobě. Věděli jste třeba, že úrodu rybízu výrazně zvýší bramborové slupky?

Zatímco v minulosti byly rybízové keře samozřejmou součástí každé zahrady, po revoluci jako bychom na ně na čas zapomněli a objevujeme je znovu až nyní. Přesto je právě toto drobné ovoce základem džemů a marmelád, bez kterých se třeba na Vánoce obejde jen málokterá rodina. Máte-li tedy na zahradě takové rostliny, neváhejte jim nabídnout výživu, která zajistí mnohem větší úrodu. K pěstování rybízu potřebujeme alespoň základní informace. Najdete je třeba na youtube v kanálu Jan Urbánek - pěstitel Zdroj: Youtube Využijte odpad z kuchyně Co pomůže rybízu založit a hlavně dovést až ke zralosti spoustu plodů? Jde o úplně obyčejné bramborové slupky, které běžně vyhazujeme na kompost nebo dokonce do popelnice. Je to velká škoda, protože je ještě před jejich konečnou likvidací můžeme využít pro přípravu vynikajícího hnojiva. Stačí jen jednoduchý krok a výživná zálivka bude na světě. Vyrobte si tekuté hnojivo Hnojivo z bramborových slupek můžeme vyrobit dvěma způsoby, je jen na vás, který si vyberete. Ten méně náročný zahrnuje vyvaření slupek ve vodě, jako když vaříme přílohu k obědu. Na jeden litr vody můžeme dát přibližně jednu běžnou zavařovací sklenici od okurek bramborových slupek a vše asi dvacet minut povaříme. Jakmile bude hotovo, necháme budoucí rybízovou výživu vychladnout, následně ji přecedíme do kýble a doplníme vodou na deset litrů. To je vše, pak už se můžeme vydat na zahradu. K jednomu keři bychom měli nalít přibližně tři litry, ale záleží samozřejmě na jeho velikosti. Malé a mladé keříky se spokojí i s polovinou tohoto množství. close info Belka10 / Shutterstock zoom_in K duševní vitalitě přispívá optimální hladina vitaminu C, jehož ideálním zdrojem je černý rybíz. Vypěstujte ho letos opravdu hodně! Je tady i druhá možnost Pokud byste si chtěli bramborové hnojivo uchovat “na horší časy”, pak je tady ještě jedna možnost. Slupky v tomto případě nebudeme vařit, ale naopak je usušíme. Dokonale vysušený materiál (k tomuto účelu můžeme využít troubu a stejný princip, jako když sušíme houby) poté rozdrtíme na prášek a uzavřeme do dobře těsnící sklenice. V takovém stavu vydrží i několik měsíců a my si můžeme připravit hnojivo pro rybízy dopředu. Pak už jen stačí na jaře, ideálně v době květu, nasypat jednu hrst prášku kolem keře a zalít vodou. Všeho s mírou Jak bylo uvedeno, první ošetření tímto levným, ale účinným hnojivem, bychom měli provést ve chvíli, kdy rozkvétají rybízové kvítky. Chceme-li si ale úrodu opravdu pojistit, můžeme celý postup zopakovat ještě jednou o několik týdnů později, ve chvíli, kdy se na keřích objeví maličké zelené plody. Pamatujme si ale, že v tomto případě neznamená víc hnojiva lepší výsledky. Dva zásahy jsou přesně ta hranice, které bychom se měli držet. Tak s chutí do toho a už si můžete hledat recepty na tu nejlepší marmeládu. Související články close Podcasty Když teď prořežete rybíz tímto způsobem, dočkáte se nečekaně bohaté úrody close Zahrada Rybíz: Tato chyba při výsadbě ho zničí. O úspěchu rozhodují centimetry! video Zdroje: amazing-handmade.tumblr.com, chalupari-zahradkari.cz, adbz.cz

tag Hnojivo Keř Kompost Marmeláda Meruzalka Okurka Rodina Vánoce

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít