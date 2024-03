Tyto nádherně kvetoucí rostliny mají hlízy či oddenky, přesto je někteří zaměňují s cibulovinami, ale těm se někdy jen vzdáleně podobají. Jsou to sice rostliny zimomřivé, ale když si počkáte na teplejší dny, budete si moci užívat jejich barevných oslnivých květů celé léto. Máte je? Znáte je?

Jaké hlízy sázet na jaře?

Tolik se toho napsalo o cibulovinách, ale co hliznaté rostliny? Ty jsou přece nádherné a z mnoha zahrádek se bohužel už vytratily. Je to obrovská škoda, protože mečíky, jiřiny nebo dosny mají oslnivé květy, které jsou až exotické a rozhodně by fantasticky oživily jak moderní zahrady, tak i babičkovské dvorky, kde dříve takové květiny bývaly.

Na výsadbu hlíz a oddenků máte ještě čas. Čeká se s nimi až do dubna nebo května, ale to nevadí, alespoň budete mít čas ponořit se do spekulování o tom, které druhy nakoupit a kam je vysadit, abyste z nich měli radost. Nádhernými květy vás potěší v létě a uvidíte, že to bude veliká podívaná!

Podívejte se na výsadbu mečíků v podání Zahradnictví flos, s.r.o. Toto a další videa naleznete na stejnojmenném YouTube kanálu, kde vám sympatická zahradnice prozradí, jak se o rostliny starat.

Zdroj: Youtube

Vraťte do zahrad krásné mečíky

Gladioly čili česky správně mečíky jsou půvabné květiny, kterým to sluší v záhonech i květináčích. Jsou to také rostliny vhodné k řezu, a tak si jich budete moci užít i doma. Než se vrhnete vybírat ty nejkrásnější barevné varianty, ujistěte se, že budete mít pro mečíky vhodné stanoviště.

V každém případně potřebují hodně slunce a ideálně stanoviště, kde nebudou trpět větrem. Jsou totiž subtilní a vysoké, a proto se mohou lámat. Také ve videopříspěvku autorka zmiňuje, že polámání předejdete vhodnou hloubkou při sadbě.

Mečíky se sázení v době, kdy je hlína již teplá do výživné, hlinitopísčité, dobře propustné půdy a zhruba do hloubky 15 cm. U hlíz stejně jako u cibulovin platí pravidlo, že by měly přijít do takové hloubky, která je dvoj až trojnásobkem velikosti cibule či hlízy. Také hlízy mečíků mohou trpět na plísně, při nákupu se ujistěte, že jsou v dobrém stavu a pevné. Můžete je také mořit.

close info Shutterstock zoom_in Mečíky jsou velmi krásné. Jediný květní stonek je jako pugét květin.

Dosny oslní listy i květy

Dosny jsou na tom obdobně. Rostou z oddenků, které se zvětšují, rostlina z nich znova podrůstá a dají se takto dobře dělit. Ne všechny totiž produkují semena v tobolkách, která by se dala vysít a předpěstovat.

Dosny májí krásné velké květy, které bývají nejčastěji žluté, oranžové a rudé, ale existují i varianty s velmi decentními kvítky, které však rozhodně mají něco do sebe. Krom toho zdobí také širokými listy.

Ty mohou být nejen světle zelené, ale také zelné mírně proužkované až velmi tmavě rudé. Také dosny mají rády hodně slunce a propustnou půdu. Jsou to rostliny tropické a robustní, které rostou rychle a kvetou dlouho. V našich podmínkách se hlízy sázejí až koncem května.

close info Bukharina Anna / Shutterstock zoom_in Dosny jsou mohutné, plné života a jech květy jsou bohaté.

Do jiřinek se zamilujete

Také dahlie čili jiřiny bývaly dříve docela běžné v českých zahradách, ale už to zdaleka neplatí. I jiřiny potřebují slunečné stanoviště chráněné před větrem s půdou bohatou na živiny.

Vzrůstem jsou docela jiné než mečíky a dosny, které zpravidla vyrůstají do jednoho silného stonku s listy. Jiřiny mají stonky jemné a košatí se. Jiřin je ohromné množství druhů, které se liší nejen barvami či tvarem květů, ale také výškou.

Nižší trpasličí varianty se hodí i k výsadbě do květináče. Proto si můžete jejich pěstování vyzkoušet i na balkoně nebo terase.

Hlízy sázíme nejdřív v polovině dubna, což zajistí, že vyraší až po zmrzlých. Pokud budete sázet již předpěstované rostliny, pak je nutné vyčkat do poloviny dubna, kdy hrozí poslední přízemní mrazíky.

Zdroje: bobvila.com, skrblik.cz