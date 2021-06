Zahradničení za svitu měsíce: Nejkrásnější květiny rozkvétající večer a na noc

Na zahradě vám to nemusí kvést jen přes den, ale květy si můžete polahodit oko i večer! Existují totiž rostliny, které právě tuto nezvyklou dobu k rozvinutí potřebují.

Zdroj: www.national-geographic.cz, www.ceskestavby.cz, hobby.instory.cz

Vůně která láka noční motýly

Nejen, že se pokocháte krásou květů, ale rozhodně i vůní. Tato silná vůně láká k opylování noční motýly (pro někoho prostě můry, ale vždy používám první spojení, můru využívám jako lehkou nadávku) a věřte nebo ne, i noční motýli mohou být nádherní (například lišaj smrtihlav).

Pupalka velkoplodá patří mezi vytrvalé byliny Zdroj: Alena Charykova / Shutterstock.com

Pupalka velkoplodá

Mezi moje nejoblíbenější noční krásky patří pupalka velkoplodá. Patří mezi vytrvalé byliny, dorůstá výšky 10 až 30 cm a je vděčná za slunné stanoviště. Mám jí mnoho let u jezírka a každoročně krásně kvete. Můžete si obstarat ale i další z pupalkovitých. V České republice je přibližně 24 druhů, ale nejvíce se do záhonů a skalek využívá právě pupalka velkokvětá nebo dvouletá. Druhá ze zmíněných může být vysoká až 2 metry! U nás je pěstována pro své léčivé účinky. Z jejích semen se za studena lisuje pupalkový olej. Využití oleje je rozmanité, od menstruačních potíží, po kosmetiku.

Večernice vonná

Večernice vonná má ve svém jméně obě své přednosti. Kvete večer a úžasně voní. Tato jednoletá nebo krátkodobě vytrvalá bylina dosahuje výšky až 100 cm. Prospívají jí polostín s vlhkou půdou. Můžete ji zahlédnout okolo silnice, na okrajích lesa nebo na březích vodní toků.

Okrasný tabák se venku pěstuje jako letnička, ale doma jako trvalka Zdroj: Irina Bass / Shutterstock.com

Okrasný tabák

Okrasný tabák se venku pěstuje jako letnička, ale doma jako trvalka. Nemá rád sucho, tak nezapomeňte pravidelně zalévat. Lze si vybrat v docela široké nabídce barev. Celá rostlina je jedovatá, tak zvažte, kam jí dáte (před dětmi, domácími mazlíčky).

Povijnice

Povijnice je popínavá rostlina, která může mít modré, bílé, fialové nebo růžové květy. Dopřejte jí slunné místo, ale myslete i to, kam bude šplhat. Důležitá je pravidelná zálivka, ale u tohoto druhu květiny heslem „málo a často“, neboť nesnáší stojatou vodu. V našich podmínkách jí lze pěstovat jako letničku, protože jí spálí první mráz (původ má v Mexiku, tam je přeci jen „malinko“ tepleji).

Z nočních rostlin, které se dají pěstovat v ČR, to je asi vše. Alespoň si na žádnou jinou nevzpomenu. Na závěr napíši pár slov o zajímavé orchideji. Botanici ji objevili na tichomořském souostroví Papua-Nová Guinea. Zvláštní na ní je, že kvete pouze jednu jedinou noc. Botanik Ed de Vogel ji z deštného pralesa přivezl do Evropy. Po objevení pupenů čekal na rozevření, ale druhý den je našel uschlé. Chtěl tomu přijít na kloub a orchidej si vzal na noc domů. Rozevírat se začala v deset hodin večer a po 12 hodinách už opět nebylo na co koukat.

Tak jakou noční parádu si na zahradu vyberete? Nejraději všechny? Chápu! Ale vzácnou orchidej nechám botanikům, ta by mě nebavila.