Květinová výzdoba hrobů je darem i vyjádřením úcty a lásky našim zesnulým. Útěchu a radost však přinese i nám samotným. Hřbitov se díky květinám promění v utěšené místo, kde se rádi zastavíme a vzpomínáme.

Květiny ve váze poslouží dobře, ale krátkodobě. Zvláště o Svátku zesnulých, který přijde na samém počátku příštího měsíce, je možná rádi využijete. Ale málokdo má možnost docházet na hřbitov denně. Pokud na něj však zavítáte jen jednou za čas, nepřejete si najít odkvetlé, nebo dokonce suché či zmrzlé rostliny. Naštěstí existuje hned několik osvědčených druhů, které mají i za podzimu pod širým nebem skvělou výdrž, pokud jsou zapěstované v květináčích. A přidat můžete i rozmanité podzimní dekorace. Při jejich výběru či výrobě se můžete řídit pravidly smuteční floristiky a symboliky, anebo raději vlastním srdcem, vkusem a osobními vzpomínkami.

Zdroj: Youtube

Vřesy a vřesovce

Vřes obecný (Calluna vulgaris) byl vyšlechtěn do mnoha atraktivních odrůd, které kvetou nejen světle růžově, ale i karmínově či bíle. A co teprve vřesovce (Carnea), z nichž mnohé kvetou i v průběhu zimy. Vřesy i vřesovce jsou vytrvalé a mohou vydržet více let, pokud ovšem za silnějších mrazů nenecháte nádoby promrznout a zjara je přesadíte.

Substrát jim svědčí kyselý, lehčí a dobře propustný – můžete využít speciální směs pro vřesovištní rostliny. Vyplatí se na dno přisypat vrstvu drenáže z písku, perlitu nebo vermikulitu, která brání přemokření za dešťů, ale zároveň uchová vláhu, pokud rostlinu nemůžete často zalévat. Ani na podzim či v průběhu zimy nemůže zůstat zcela na suchu. Pokud keřík po odkvětu zastřihnete o třetinu až polovinu, zůstane košatý i příští rok.

close info Shutterstock zoom_in Vřesy i vřesovce jsou vytrvalé a mohou vydržet více let.

Rozchodníky

Právě v období Dušiček kvetou tyto nesmírně odolné a přitom nádherné trvalky. Rozchodník nádherný (Sedum spectabile) a podobný rozchodník nachový (Sedum telephium) můžete pěstovat v mnoha odrůdách různých výšek i barev. Dužnaté listy uchovávají zásobu vody, zálivka jim proto stačí občasná, a za chladného podzimního počasí nevyžadují obvykle žádnou.

Co naopak vyžadují je dokonale propustný substrát, aby za deštivého počasí nedošlo k přemokření, žloutnutí listů a uhnívání kořenů. Hrob budou zdobit až do zimy, kdy nadzemní části spálí silnější mráz. Poté můžete květináč odnést domů a ponechat ho venku, jen zabránit promrznutí. Na jaře vyraší nové prýty. Přesadit ho stačí jednou za dva roky.

Okrasná zelenina

close info Shutterstock zoom_in Mráz listům okrasného zelí neublíží, naopak podpoří syté vybarvení.

Nejen na podzim, ale po celou zimu až do jara může hrob zdobit okrasné zelí. Jeho nevšedně zbarvené růžice listů připomínají květiny. Mráz jim však neublíží, naopak podpoří syté vybarvení. Svědčí jim výživný substrát, za chladných dní stačí zalévat jen občas. Na podzim bývají v květinářstvích a zahradnictvích k dostání. Můžete je vypěstovat i doma, ovšem semena je třeba zasít již v květnu.

close info časopis Receptář zoom_in Říjnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář, flora-online.cz, floranazahrade.cz