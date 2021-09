Jaké květiny zasadit nebo zasít v září: Toto je seznam nejkrásnějších

V září sice už pomalu přichází podzim, ale i tak můžete vysít nebo vysázet některé plodiny či rostliny, aby vám mohly dělat radost. Některé plodiny, které tento měsíc vysejte, stihnete sklidit ještě do Vánoc a zajistíte si tím přísun vitamínů na zimu.

Kromě špenátu můžete vysévat také ředkvičky, zimní salát, květák, kopr nebo česnek. U ředkviček myslete na to, aby šlo o odrůdu s malým olistěním. Ředkvičky se sklízí po čtyřech týdnech od výsevu. Poté, co dorostou, je nechte v půdě, ale jen do té doby, než by zdřevnatěly.

V září můžete vysázet dále okrasné rostliny, které chcete, aby kvetly na jaře nebo v létě. Jedná se o tulipány, krokusy, kosatce či narcisy. Podzimní cibuloviny nejsou náročné a na jaře budou krásně kvést, proto by byla škoda, je na své zahrádce nemít.

Také je nejvyšší čas na vytrhávání plevele. Pamatujte, že veškerý plevel, který nyní zvládnete zneškodnit, se už nebude moci vysemenit a vy se tak na jaře budete moci věnovat jiné aktivitě.

Přemístěte rostliny ze zahrady do vnitřních prostor

Dále začněte zazimovávat i pokojové rostliny, které jste na léto přesunuli na zahradu. Tyto květiny nezapomeňte na zimu přihnojit a přesuňte je zpět do bytu nebo na terasu či parapet. Dřeviny či jehličnany, aby přečkaly zimu bez úhony, navíc pečlivě zalévejte.

Bylinky také přesaďte do květináčů, budete je tak moci používat celou zimu. Dejte je na chladné a světlé místo, příliš je nezalévejte. Pokud je ponecháte venku, rozhodně jim dopřejte pořádnou vrstvu mulčovací kůry.

Nadšení zahrádkáři mohou ozvláštnit skalku. Pokud nakombinujete rostliny správně, mohou kvést od jara do podzimu. V září je tedy nejvyšší čas vysadit netřesk, lomikámen nebo mateřídoušku. Velkou parádu také udělají okrasné trávy, které budou na vaší skalce vypadat skvěle.

Vysazujte ovocné stromy i okrasné keře

Na konci září je vhodné vysazovat ovocné stromy jako jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, meruňky, ořešáky, ale i kanadské borůvky či brusinky. Můžete začít i s pěstováním kiwi, moruše, muchovníku i fíkovníku.

A co léčivé keře? Na ty je také správný čas! Konkrétně na takový rakytník, hloh, vinnou révu, ale tu jen v teplých oblastech. Z okrasných keřů vsaďte na magnólie, javory, sakury či růže.

