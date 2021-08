Zelené hnojení: Přišel čas vysít nádherné květiny, které obohatí půdu

Používáte zelené hnojení? To byste ale měli. Rostliny vhodné k zelenému hnojení je třeba vysít právě teď a potěší vás nejen vzhledem. Neváhejte! Některé jsou opravdu krásné.

Zelené hnojení pro obnovu živin

To že se půda vyčerpává víme všichni. Pro obnovu živin, ale také celkové zkvalitnění půdy, se do ní přidává kompost nebo hnůj. Stejně tak i zelené hnojení navrací živiny, ale i zlepšuje strukturu půdy a napomůže jí i lépe pracovat s vodou. Podpoří hojnost půdních organismů, provzdušnění půdy a odolnost proti erozi. To je pro rostliny velice důležité a zelené hnojení je pro zkvalitnění všech těchto vlastností půdy ideálním prostředkem. Jednoduše řečeno, je to další nástroj, kterým lze vylepšit podmínky pro růst a dobrou sklizeň další sezóny.

Pěkné i funkční zelené hnojení

Jako zelené hnojení lze použít různé rostliny, které nejprve záhon zkrášlí a po jejich zapracování do půdy i obohatí a zkvalitní. Zelené hnojení se vysívá od července do září do uvolněných záhonů po sklizené zelenině. Rostliny, které se používají jsou buď bujně a rychle rostoucí, s vhodným kořenovým systémem nebo jde o leguminózní rostliny, obohacující půdu o dusík.

Na zelené hnojení můžeme vysévat i hořčici. Zdroj: Sunny_Smile / Shutterstock.com

Jaké rostliny použít?

Na zelené hnojení se běžně používá řepka, hořčice, svazenka, pohanka, oves, slunečnice, hrách, peluška, vikev nebo také vlčí bob. Vysévají se v kombinaci nebo zvlášť. Záleží jen na vás. Patrně nejjednodušší bude výsev směsí, které se na zelené hnojení používají a dají se koupit v zahrádkářských obchodech a hobby marketech.

Vikev huňatá, pohledná rostlina vhodná jako zelené hnojení Zdroj: Shutterstock.com / Keikona

Hnojí i zdobí

Pokud toužíte po skutečně okrasné zeleni, která se běžně používá jako zelené hnojivo, zvažte vlčí bob. Jeho bílá, růžová a fialová květenství jsou nádherná. Vedle bobu vypadají svazena a vikev jako chudé příbuzné, ale i ty jsou zdobné.

Lupina vlčí bob je okrasná rostlina používaná do zeleného hnojení. Zdroj: Sergey Borisov_88 / Shutterstock.com

A co s rostlinami dál?

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli rostlinu, nechte ji vzejít a růst celý podzim. Zapracování do půdy se provádí na začátku zimy nebo až na jaře. Před zimou je potřeba rostliny polámat, nejlépe jedním směrem a následujícího dne rýčem částečně na záhonu nasekat a jemně zarýt do půdy. Není nutné obrátit celé drny. Zarývání není hluboké a zelené hnojení je do půdy jen částečně zapracované. Jestliže se rozhodnete zarýt je až na jaře, nechejte rostliny tak jak jsou „nastojato“ na záhoně a zapracujte je do půdy až na začátku nové sezóny.