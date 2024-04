close info Profimedia

Ema Novotná 11. 4. 2024 clock 2 minuty video

Od malička nás maminky učily, že co sebereme na zemi, to si nestrkáme do pusy. Co se ale týče v přírodě rostoucích rostlin, je to něco trochu jiného. Některé se dají jíst a jsou dokonce velice chutné a zdravé. Podívejte.

Každý z vás určitě několikrát slyšel v dětství větu, že co je na zemi, to se nesbírá, a rozhodně se to nestrká do pusy. Jenže u některých rostlin je toto pravidlo výjimkou. Rostliny, které rostou běžně v přírodě, mohou být velice zdravé, a navíc mohou neskutečně dobře chutnat. Jaké to jsou? Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit Video o jedlých přírodních rostlinách najdete na Youtube kanále City Prepping: Zdroj: Youtube Jaké rostliny jsou jedlé V přírodě se to má s rostlinami jinak než ve vaší zahrádce. Rostliny, které volně rostou, totiž obsahují jiné látky, které je chrání před napadením plísněmi a brouky. Některé jsou jedovaté, ale některé vám naopak mohou poskytnout vitamíny, minerály a mohou obohatit váš jídelníček. close info Profimedia zoom_in U pampelišek je vhodné jíst listy, které skvěle padnou třeba do salátu. První z jedlých rostlin je pampeliška, která momentálně kvete, kam oko dohlédne, jelikož je jejich čas. Neznamená to však, že budete jíst celou květinu, u pampelišky jsou dobré především její lístky, které se skvěle hodí například na salát. Z květů zase vyrobíte skvělý sirup. Další rostlinou, která má velice chutné listy, je polníček. Polníček je dokonce potřeba trhat častěji, jelikož je to invazivní rostlina a příroda vám za jeho konzumaci jistě poděkuje. Rostliny, které přiřadit do jídelníčku Když najdete ptačinec, který jde do květu, určitě neváhejte a přidejte jej do salátu. Má velice krátkou vegetační dobu, takže kvete v podstatě během celého roku. V salátu je vyloženě lahodný. Další jedlou rostlinou, kterou se vůbec nebudete muset bát zařadit do jídelníčku, je kopřiva. Ta je známá především pro své léčivé účinky a můžete ji použít buď jako náhražku špenátu, když ji uvaříte, nebo ji můžete použít na kopřivový čaj, který je velice zdravý. close info Profimedia zoom_in Kopřivy se dají skvěle použít jako náhražka špenátu, nebo si z nich můžete udělat zdravý a léčivý odvar. I když je šrucha zahrádkáři považována za plevel, ve skutečnosti se z ní může stát jedlá a velice lahodná zelenina. Jedlé jsou jak listy, tak poupata a květy, které jsou lehce nahořklé. Většinou ji můžete nalézt na okrajích cest nebo chodníků. Když si ji vezmete domů a důkladně ji opláchnete, můžete si z ní dokonce udělat okurčičky. A máte je úplně zdarma. Související články close Zahrada Rostliny, které odpuzují klíšťata: Měly by být přítomny v každé zahradě video close Zahrada Jen pro líné zahradníky: 2 odrůdy rajčat, které bez námahy poskytují bohatou úrodu video Zdroje: www.kytkykjidlu.cz, www.bylinkyprovsechny.cz

tag Pampeliška Plevel Příroda Ptačinec Rostliny Salát Špenát Šrucha Zelenina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít