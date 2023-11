Ke každé zahradě patří plot, ať už kolem pozemku, nebo jako vnitřní předěl. Záleží na vkusu majitele, pro jaký se rozhodne. Mezi nejlepší patří jistě ploty živé, zelené, které skýtají domov celé řadě ptáků a vytvářejí protihlukovou a protiprachovou stěnu.

Při správné výsadbě a volbě druhu vznikne hustý porost, kterým hned tak někdo neprojde. A pokud navíc vybíráte dřeviny stálezelené, je o intimní prostředí za plotem postaráno i v zimě.

Zelené plůtky kolem záhonů

Vypadají velmi efektně. Výhodou je možnost tvarování a tím pádem udržení zvolené výšky a hustoty po celou řadu let. Plůtky jsou trvanlivé, zabraňuji růstu trávy a tím odpadá i údržba spojená s modelací záhonků a soustavným sekáním. Pokud se pro živý plůtek rozhodnete, měla by být výsadba dopředu dobře promyšlená, protože se s ním nedá hýbat. Tak, jak jej vysadíte, bude plnit svou funkci řadu let.

Mezi nejvhodnější dřeviny patří zimostráz, který poměrně pomalu roste. Výhodou je možnost pravidelného tvarování včetně hlubokého sestřihu. Předností zimostrázu je neopadavost, a tak i v zimním období zůstává olistěný. Kvete velmi brzy zjara drobnými nenápadnými květy a patří mezi první potravu včel. Nahradit ho mohou i drobnolisté cesmíny a dřišťály, které nenapadá zavíječ zimostrázový. Další oblíbenou dřevinou pro výsadbu nízkých plůtků jsou habr a ptačí zob. Dají se velmi dobře tvarovat a listy shazují pozdě na podzim.

Nenáročný živý plot

Z opadavých rostlin je pro živé ploty výtečnou dřevinou habr, který působí velmi přirozeně, dále ptačí zob či tavolník, který lze upravovat nebo nechat volně růst.

Ptačí zob je velmi nenáročný a pochází z našich končin. Nevadí mu žádné druhy půdy a zvládá slunce i polostín. Dorůstá výšky kolem dvou metrů. Má drobné oválné listy tmavě zelené barvy. Vyskytuje se ve dvou typech, opadavém a poloopadavém. Velmi snadno ho namnožíte pomocí řízků. Hodí se jak pro stříhané ploty, tak pro ploty volně rostoucí.

Pokud si přejete mít živý plot celoročně zelený, můžete zvolit jalovec, tis nebo zerav, které lze vybrat v mnoha variantách. Velmi běžným druhem je zerav západní neboli túje. Je odolný, nevadí mu prašné prostředí, snese všechny druhy půd. Stejně dobře zvládá pozice na slunci i stinné místo. Je typický svými měkkými plochými jehličkami, díky kterým nepíchá.

Cypřiš je rovněž stálezelený a oblíbený pro svou barevnou rozmanitost. Kromě svěže zelených odrůd můžete sáhnout po namodralé barvě cypřiše Columnaris nebo zvolit jinou odrůdu a natónovat si živý plot do žluta s cypřišem Ivonne.

Oživený plot

Celá řada druhů dřevin dokáže vyšplhat do ohromných výšek. Pokud si přejete, aby vysoký drátěný či kovový plot ožil, je vhodné vysadit přísavník, podražec, případně břečťan.

Přísavník pětilistý, lidově psí víno, je v našich zemích velmi často používaná popínavá rostlina. Trvá relativně dlouho, než se ujme, pak ale poroste vše, co mu přijde do cesty. Na podzim mu nádherně zrudnou listy, pak opadají. Je vhodný pro pergoly a veškeré ploty kolem zahrady. Při absenci opory je půdopokryvný a prakticky nedá plevelům šanci na bujnější růst.

Přísavník trojcípý velmi rychle roste a k opoře mu stačí velké plochy zdí, takže je skvělým řešením pro zamaskování ne příliš vhodně postavených zděných plotů. Sytá zelená barva listů je ozdobou každé zahrady a listy se na podzim nádherně barví – do žluté až zářivě rudé barvy.

Rovněž břečťan popne zdi bez pomoci. Pozor ale na nežádoucí rozšíření. V některých zemích je považován za invazivní rostlinu a je třeba jej likvidovat.

Méně známý podražec velkokvětý (Aristolochia macrophylla) je ovíjivá liána dorůstající do výšky 8 až 10 m. Má velké nedělené srdčité listy, které se během růstu skládají nad sebe, podobně jako tašky na střeše. Kvete v květnu a v červnu květy, které svou hnědozelenou barvou a zajímavým tvarem připomínají dýmku. V prvních letech po výsadbě má přírůstky malé, časem roste rychleji. Po vysazení se vyplatí rostliny zakrátit a stejný řez opakovat i v dalším roce, aby se větvily již od země.

Pokud si plod přejete oživit květy, vyzkoušejte akebii pětičetnou (Akebia quinata). Domovem této atraktivní popínavé dřeviny je Japonsko, Korea a střední Čína. Akebie kvetou v květnu současně s rašícími listy. Tmavě fialové květy jsou uspořádané v malých převislých hroznech a intenzívně voní. Plody dozrávají v září, jsou fialově zelené, asi 10 cm dlouhé a 3 cm široké, tvarem připomínají okurku a jsou jedlé. Na půdu je rostlina nenáročná, snáší i sušší půdy, nevadí jí slunce ani polostín.

Živé skrýše

Pokud máte v zahradě vzrostlý zerav, který dobře prospívá a je zvyklý na pravidelné tvarování, můžete se odvážit i k netradiční formě využití. Vystříháním otvoru a zakrácením vnitřních částí větví získáte pohodlnou skrýš. Tu uvítají hlavně děti, pod rostlinným pláštěm je příjemný stín a dostatek prostoru. Pravidelným sestřihováním lze požadovaný tvar udržet spoustu let. A pokud vás zelené obydlí přestane bavit? Necháte vchod zarůst.

