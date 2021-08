Jaké druhy zeleniny stihnete vysadit v srpnu, abyste sklidili ještě letos

Myslíte, že je čas sklízet? A nejen to. V srpnu ještě můžete zasít i vysadit! Bláznovství? Vůbec ne. Je už málo času, ale i v srpnu můžete začít s pěstováním zeleniny. Podívejte se, která zelenina je v srpnu vhodná k vysetí i vysazení.

Podzimní sklizeň začíná výsevem v srpnu

Když se nad tím zamyslíte, je jasné, že to musí být zeleniny rychle rostoucí. Na druhou stranu nebude zelenina trpět vysokými teplotami, a proto ji budete moci sklízet až do prvních mrazíků. Taková druhá výsadba se krásně hodí, protože sklizené saláty, kedlubny i špenát uvolnily místo na záhonu.

Mladý špenát je skvělý i syrový do salátu. Zdroj: Joshua Resnick / Shutterstock.com

Srpen přeje špenátu i rukole

My už špenát vyseli, a tak se nám v řádcích začínají objevovat první droboulinké lístečky. Špenát se obvykle vysévá do řádku a pro podzimní sklizeň jsou vhodnější specifické druhy. Jde především o jejich výdrž během chladnějších měsíců. Nezahálejte a vysejte špenát teď v srpnu, sklízet budete už během září! To stejné platí pro rukolu, které se také říká roketa. Ta se u nás netěší takové oblibě jako špenát. Je výrazně nahořklá, ale dobře se hodí do salátů. Lístky se konzumují i samostatně k sýrům nebo je výborným doplňkem snídaně.

Kozlíček polníček si vysejte na konci léta

Znáte polníček? Kozlíček polníček je listová zelenina podobná špenátu. Polníček má rád velmi slunná stanoviště a dobrou zálivku. Nejvhodnější doba výsevu je březen a duben. Pro druhou podzimní sklizeň se vysévá v srpnu i září. Určitě si polníček pořiďte. Každá čerstvá zelenina je velké plus pro zdravý jídelníček a vyváženou dietu. Rozhodně je nutričně zajímavější než klasický salát.

Polníček se těší oblibě už i u nás Zdroj: Profimedia

Srpnové ředkvičky

Ještě rychlejší jsou ředkvičky, které budete moci sklidit už během srpna. Stačí jim totiž jen několik týdnů, aby byly dostatečně velké a zralé. I když si spojuji ředkvičky spíš s jarem, není důvod otálet a ochudit se to tuto pikantní, ale šťavnatou zeleninu.

Saláty můžete vyset i vysadit

Mohlo by se zdát, že saláty už končí. Chyba lávky! Pokud se rozhrnete nyní, můžete si vypěstovat další hlávkové saláty, které sklidíte za dva měsíce. Anebo listové, které dozrají ještě o něco dříve. Pokud se obáváte, že na vašem záhonu nedorostou včas, podívejte se do zahradnictví, zda nemají ještě nějaké předpěstované k výsadbě.

Na konci srpna vyséváme salát pro podzimní sklizeň. Zdroj: lzf / Shutterstock

Cibule ozimá i zelená se pěstuje v srpnu

Cibule se vysévají na přelomu srpna a září. Používají se nejen pro sklizeň ranné cibulky se zelenou natí, ale i na uskladnění. Mírný a deštivý podzim je pro cibule ideální.

Ozimé druhy by měly dostatečně narůst ještě před mrazy, aby byly cibule schopné přežít zimu. Pak se můžete těšit na brzkou jarní sklizeň. Třídění cibule můžete nechat až na jaro. Pokud bude mít cibule na podzim dostatek vláhy, bude i rychle růst a vydrží mráz.

V srpnu je čas vyzkoušet fenykl

Poměrně neobvyklý je u nás i fenykl. I když vůně je nám známá ze semen, která se používají jako koření, zelený fenykl už se tak často nevidí. Nyní je čas vyzkoušet tuto šťavnatou a velmi aromatickou zeleninu. Fenykl se dobře hodí pokrájený na jemné pláty do salátů. Bulvy je vhodné sklízet, když dosáhnou velikosti zhruba 10 cm. Obvykle tedy fenykl dozrává zhruba po šesti týdnech. Vysejte ještě v srpnu, a koncem září se můžete těšit na neobvyklé kulinářské kreace.

Sladký zeleninový fenykl můžete zasít i v srpnu a sklízet v říjnu. Zdroj: barmalini / Shutterstock.com

Kopru není nikdy dost

Pokud nemáte kopru dost, vysejte si nějaký ještě nyní. Během končícího léta bude mít dobré podmínky pro růst. Především potřebuje dostatek vláhy, ale i slunce. Nezapomeňte, že může dorůst až do jednoho metru, a proto bude potřebovat i dostatek místa.

