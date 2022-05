Japonská vrba: Vypadá jako peří růžových plameňáků. Je nádherná a nezničitelná

Japonská vrba dodá každé zahradě nejen exotický nádech, ale je nepřehlédnutelnou a překrásnou dominantou, která svým půvabem zastíní ostatní dekorativní dřeviny.

Japonská vrba (Hakuro Nishiki)

V zahradách budí tento druh vrby zaslouženou pozornost, a to hlavně v období pozdního jara, kdy jsou její mladé podlouhlé lístky nádherně zbarvené a připomínají květy. Na koncích mají růžové zbarvení, které postupně přecházejí přes béžově krémový odstín až v sytě zelený. Na první dojem tak vypadá jako rozkvetlý stromek či bohatý keř. Během celého léta jsou pak listy zelené s výrazným nepřehlédnutelným bílým mramorováním. Právě tato odrůda vypadá velmi efektně a uvidíte, že bude mít mnoho obdivovatelů.

V zahradách budí tento druh vrby zaslouženou pozornost, a to hlavně v období pozdního jara, kdy jsou její mladé podlouhlé lístky nádherně zbarvené a připomínají květy. Zdroj: shutterstock.com

Jaké místo zvolit k pěstování

Vrba japonská je na pěstování nenáročná a často je doporučována i začínajícím zahradníkům. Bez stříhání dorůstá do výšky okolo 120 cm, roubované rostliny až do 170 cm. V našich klimatických podmínkách se jí daří většinou všude a na vybrané stanoviště nemá nijak přehnané nároky. Ze všeho nejvíc však ocení polostín, ale s přehledem bude prospívat i na vyhřívané jižní straně. V tom případě ji vydatně zalévejte, protože stejně jako jiné vrby miluje vodu. Aby prospívala co nejlépe, dopřejte jí nejlépe chladnou a vlhkou hlinitopísčitou půdu. V případě, že dáte rostlině právě tyto podmínky, odmění se vám výrazným probarvením listů a celkově dobrou kondicí.

Zimy se bát nemusíte

Dostatečná zálivka je nutná i během zimy. Nemusíte se obávat ani nízkých zimních teplot, protože japonská vrba vydrží bez problémů i mínus 30 °C. Pouze mladé rostliny čerstvě naroubované na kmen by měly být v místě roubu preventivně chráněny. A to nejlépe během prvních 2 až 3 let kultivace na novém místě. Proto je vhodné vrbu až k místu roubu přihrnout mulčem nebo obalit netkanou textilií.

Přestože se dekorativní růžové lístky objevují pouze v období do poloviny června, nemusíte na ně čekat až do příští sezóny. Zdroj: Shuttesrstock

Chcete mít stále vrbu plnou barev?

Přestože se dekorativní růžové lístky objevují pouze v období do poloviny června, nemusíte na ně čekat až do příští sezóny. Stačí použít trik profesionálů. V této době vrbu seřízněte a brzy se výrazné lístky objeví znovu. Nebudou už sice tak intenzivní, ale nadělají vám na zahradě ještě spousty parády. Myslete také na prosvětlení koruny, protože jinak se vrba příliš zahustí. Tato situace je nebezpečná a nahrává všem houbovým chorobám.

Pravidelný řez je nutností

Je dobré provést dva řezy. První hned brzy na jaře, tedy po odkvětu, kdy všechny nové výhony silně seřežte. Vždy nechte jen 5 až 10 cm výhonu nad očkem, tedy v místě, kde vyrůstá nový list. Zhruba v polovině léta byste měli řez ještě jednou zopakovat. Tentokrát už nemusí být tak hluboký. Koruna by měla mít pravidelný kulovitý nebo deštníkový tvar.

Japonská vrba je nádhernou dominantou zahrady. Zdroj: shutterstock.com

Nestihli jste červnový řez?

I přesto byste měli vrbu zkrátit. Udělejte to nejpozději počátkem měsíce srpna, protože pak se vrba potřebuje připravit na přezimování. V tuto dobu není od věci rostlinu pohnojit, jen zvolte hnojiva s minimálním obsahem dusíku. Další výživu pak vrbě dopřejte na jaře, výborně se hodí kvalitní vyzrálý kompost.

