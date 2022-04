Ořežte teď na jaře japonskou vrbu, jedině tak se jí listy dokonale vybarví

Víte, jak správě pěstovat krásnou japonskou vrbu? Tato jemná kráska bude zdobit zahradu svými nádherně žíhanými listy, pokud ji nenecháte nekontrolovatelně růst. Postarejte se o ni správně a vypěstujte si nádherný stromek. Mít na zahradě japonskou vrbu je radost!

Zdroje: www.super-bydleni.cz, abecedazahrady.dama.cz

Jaká vrba jakoby celý rok kvetla

Japonská vrba je velmi pěkná a decentní. Pokud ji neznáte, překvapí vás krásnými panašovanými lístky, které jsou z počátku zcela bílé a začínají se zelenat až později. Z dálky se může zdát, že kvete, ale není to tak. Takto bíle mírně do růžova zbarvené lístky má po celý rok.

Konce větévek jsou bíle panašované až růžové. Zdroj: Profimedia

Japonská vrba není na pěstování náročná

Vypěstovat z japonské vrby krásný stromek není vůbec nic složitého. Jestli se vám nedaří, může to být kvůli tomu, že jí chybí dobré podmínky k růstu. Je to vrba, a proto má ráda chladné, ale vlhké místo. Nicméně roste všude, až na místa s písečným podložím. Zda bude na slunci nebo v polostínu už není tolik důležité, nicméně pokud nejsou podmínky ideální, světlé panašované lístky budou trpět na sluníčku popálením.

Krásná vrba zvládne i tuhé mrazy

Tuto u nás velmi oblíbenou vrbu do Evropy přivezl botanik Harry van der Laar a stromek si velmi rychle oblíbili místní zahradníci. Jelikož pochází tato vrba z Japonska, nepřekvapí ji ani vydatné mrazy. Dokonce by měla zvládnout teploty do -30 stupňů, ale opět musí mít dostatek vody. I v zimě je proto nutné občas ji zalít.

Japonská vrba je velmi odolná, ale potřebuje vodu. Zdroj: Profimedia

Vypěstujte nádherný stromek z japonské vrby

Další nutností pro dobrý a zdravý růst je častý a razantní řez. Japonskou vrbu můžete řezat dvakrát až třikrát do roka. Zpočátku je vhodné provádět řez hluboký, zahušťovací. Nebojte se nechat na vrbě pouze deseticentimetrové větve. Obvykle je vrba na dlouhém kmínku naroubovaná a na konci tvoři kouli. Tento tvar se snažte ze začátku zahustit a později udržovat.

Hluboký opakovaný řez je možný díky velkým přírůstkům. Od prvního řezu kolem března naroste do začátku léta někdy až metr na každé větvi. Tehdy ji můžete znovu ořezat a pak ještě jednou na konci sezony.